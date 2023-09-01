Институт ВЭБа спрогнозировал замедление российской экономики в 2024 году

Институт ВЭБа ожидает, что рост ВВП составит 2,7% в этом году и 1,1% в следующем. Эксперты объясняют это ужесточением денежно-кредитной политики и приближением к границам использования производственных и трудовых ресурсов

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Экономика России по итогам этого года вырастет на 2,7%, но в 2024-м произойдет замедление — рост ВВП составит 1,1%, прогнозирует Институт исследований и экспертизы ВЭБ (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ). РБК изучил прогноз развития российской экономики на 2023–2026 годы, составленный институтом.

«Благодаря активному росту обрабатывающих отраслей и потребительского спроса темп роста российской экономики в 2023 году может достигнуть 2,7%», — пишет институт. Однако со второго полугодия текущего года он ожидает замедления роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

В 2024–2026 годах «санкционное давление, консолидация бюджета и более низкие темпы роста мировой экономики будут ограничивать рост ВВП России», полагает аналитическая структура ВЭБа. В институте ожидают, что в 2024 году рост замедлится до 1,1%, а в 2025-м и 2026 годах составит, соответственно, 2,3 и 2%.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Другие прогнозы Институт ВЭБа называет свой прогноз как для 2023 года, так и для среднесрочного периода более оптимистичным, чем прогнозы большинства организаций. Консенсус-прогноз Банка России: рост ВВП на 1,5% в этом году, на 1,4% в следующем и на 1,5% в 2025 году.

Центр развития НИУ ВШЭ: рост на 1,8% в этом году, на 1,3% в 2024 году, по 1,4% в 2025-м и 2026 годах.

ЦМАКП: рост ВВП на 1,6–2% по итогам 2023 года, на 1,5–1,7% в 2024 году, на 2–2,3% в 2025 году и на 2,1–2,5% в 2026 году.

Минэкономразвития (апрельский прогноз): рост ВВП на 1,2% в 2023 году, на 2% в 2024 году, на 2,6% в 2025 году и на 2,8% в 2026 году (обновленный прогноз будет представлен в сентябре вместе с проектом бюджета).

Альфа-банк (оценка от 31 августа): рост ВВП в 2023 году на 3% (ранее было 2,5%). За январь—июль ВВП вырос на 2,1% к тому же периоду прошлого года, оценило Минэкономразвития.

Причины торможения

Более сдержанный, чем у других, прогноз Института ВЭБ на 2024 год может объясняться «эффектом размена между годами», полагает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Чем больше мы заложим на текущий год, тем меньше потенциал роста будет в следующем, даже за счет эффекта базы. Тем более со второго полугодия сдерживающий эффект будет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики», — говорит он.

Центробанк 15 августа на фоне ослабления рубля внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Власти последовательно повышали прогноз роста экономики на 2023 год: если в декабре еще допускалось снижение ВВП в пределах 1%, то весной Минэкономики уже прогнозировало рост на 1,2%, а летом глава правительства Михаил Мишустин заявил, что рост в 2023 году превысит 2%.

Сальников не исключает, что в третьем квартале этого года статистика покажет отрицательные темпы роста в промышленности, однако это не будет означать переход к устойчивому спаду. «Это будет маятниковое снижение, потому что перед этим был перегрев. Он выдохся сам по себе, и его немного придавили ужесточением ДКП [денежно-кредитная политика]. За счет этого в начале следующего года уже даже чисто арифметически будет фиксироваться замедление экономического роста, в том числе и с учетом высокой базы первого полугодия текущего года», — отмечает эксперт.

Эффект от значительного повышения ключевой ставки и ожидаемого сокращения бюджетного импульса должен отразиться в замедлении роста спроса и охлаждении «перегревающейся» экономики — это может проявиться ближе к концу этого года и в следующем году, солидарна руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая.

Во второй половине текущего года деловая активность не будет расти темпами первого полугодия в годовом выражении, а месяц к месяцу даже может снижаться, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В июле ВВП вырос на 0,5% к июню, оценивает Минэкономики. Куликов ожидает рост ВВП за полный год на уровне 2%. Среди причин замедления он называет снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, нетрадиционную сезонность госрасходов, естественное прекращение роста нормы потребления.

«И, пожалуй, самое главное сейчас — приближение к естественным границам степени использования трудовых ресурсов и имеющихся физических мощностей. Этот факт был важной предпосылкой повышения ключевой ставки, он же является основным и в прогнозе замедления экономического роста в 2024 году относительно 2023-го», — подчеркнул Куликов. Исторически высокая текущая загрузка производственных мощностей означает, что восстановительный рост близок к завершению, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, внешние факторы будут оставаться относительно неблагоприятными в среднесрочном периоде, указывает институт ВЭБа. Замедление экономик ряда крупнейших стран будет сдерживать рост мирового потребления углеводородов. По оценке МВФ, рост мировой экономики замедлится с 3,5% в 2022 году до 3% в 2023–2024 годах. Аналитики ВЭБа полагают, что мировая экономика по итогам этого года вырастет только на 2,5%.

Также институт исходит из того, что вооруженный конфликт с Украиной продолжится в течение 2023–2024 годов. Это приведет «к отвлечению существенного объема ресурсов от задач развития как в России, так и в целом в мировой экономике», отмечается в прогнозе. Кроме того, предполагается сохранение антироссийских санкций в среднесрочном периоде, а действие вторичных санкций может усилиться.

Идеи по ускорению экономики

Институт ВЭБа видит возможности ускорения российской экономики до 3,5–4% в год и называет условия для этого:

смягчение денежно-кредитной политики (снижение ключевой ставки, расширение кредитной поддержки ведущих банков и институтов развития);

создание эффективной системы международных платежей вне доллара и евро;

увеличение инвестиций за счет доходов ведущих государственных и частных корпораций, если государство поможет снизить инвестиционные и кредитные риски и скоординировать инвестиционные планы;

сохранение основными драйверами экономического роста машиностроения, химии и строительства;

дополнительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, науки, здравоохранения и образования.

Сальников считает заявления о дополнительных инвестициях «неуместной сейчас риторикой в духе дайте больше денег». «Денег мало и, скорее всего, будет становиться все меньше. Поэтому вместо дополнительных инвестиций должны быть смарт-инвестиции, нужно резко повысить эффективность этих инвестиций, что управленчески очень сложно», — говорит он.

Особенно это касается отраслей, о которых пишет институт ВЭБа, например транспортной инфраструктуры, отмечает экономист. «В отдельные годы каждый четвертый-пятый рубль инвестиций шел на транспорт. При повышении эффективности здесь потенциально высвобождаются огромные суммы, которые можно было бы перенаправить в другие секторы», — подчеркивает он.

По мнению Куликова, стимулы для долгосрочного роста должны в первую очередь иметь в виду человеческий капитал, а государству следует просчитывать влияние любой политики на его динамику. «Причем важную роль тут играют не только прямые вложения государства в образование и здравоохранение, но и сильные компании, которые могут себе позволить самостоятельно вкладываться в человеческий капитал сотрудников в том виде и объеме, который им кажется наиболее эффективным», — уточняет он. Соответственно, важно поддерживать мобильность рабочей силы, чтобы пул потенциальных работников для каждой отдельной компании расширялся, и конкуренцию на рынках, чтобы вложения в человеческий капитал были необходимым условием сохранения рыночной позиции компаний, подчеркивает аналитик.

Драйверы промышленного роста

Замедление мировой экономики и санкции окажут негативный эффект на добывающий сектор России, на этом фоне драйверами роста становятся обрабатывающие отрасли: машиностроение, металлургия, химия, производство стройматериалов, говорится в прогнозе.

Институт прогнозирует рост промышленного производства в целом на 2,9% по итогам этого года и на 2% ежегодно в 2024-м и 2025 годах. При этом в добывающих отраслях в этом году ожидается спад на 2,2%, а в 2024–2025 годах рост на 1,3% ежегодно. Рост в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года может составить 6,9%, в 2024 году — 2,8%, в 2025 году — 2,9%.

По оценке Центра развития НИУ ВШЭ, прирост промышленного производства по итогам 2023 года составит около 2,5%.

Рост инвестиций в основной капитал в 2023 году структура ВЭБа прогнозирует на уровне 2%, отмечая, что во многом этот показатель будет достигнут благодаря строительному сектору. В 2024 году высокие ставки и подорожавший из-за ослабления рубля импорт могут ограничить рост инвестиций, отмечается в прогнозе. По данным Росстата, во втором квартале этого года инвестиции в основной капитал выросли на 12,6% к аналогичному периоду прошлого года, так что по итогам первого полугодия зафиксирован рост 7,6%.

По расчетам института ВЭБа, объемы строительства в 2023 году могут вырасти на 8,9% после роста на 5,2% в 2022-м, а на 2024 год прогнозируется замедление темпов роста строительства до 3,1%. С такими ожиданиями согласна гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александра Галактионова. По ее оценкам, объем строительных работ в российских регионах по итогам года вырастет в пределах 7–11% в сопоставимых ценах — в сумме до 14,9–15,5 трлн руб., при этом на изменение границ диапазона может повлиять ускорение инфляции.

В 2024 году она тоже ожидает замедление темпов строительства, что может объясняться, в частности, окончанием действия ряда нацпроектов, включая основные мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Пауза в росте вложений может быть вызвана разработкой или актуализацией планов до 2030 года. Вероятнее всего, такой процесс будет происходить с конца 2023 года и в течение 2024 года, то есть предпосылки для роста могут возникнуть лишь в 2025–2026 годах», — предполагает Галактионова.

Прогнозы по энергоносителям

Институт ВЭБа ожидает, что сложная геополитическая ситуация «будет оказывать повышающее воздействие на цены на сырье и энергоносители». В краткосрочной перспективе цены на нефть могут немного снизиться из-за торможения роста спроса, однако по мере восстановления роста мировой экономики в среднесрочном периоде цены возобновят рост, полагают авторы. Они прогнозируют среднегодовую цену нефти Urals на уровне $60 за баррель в 2023 году, $67 в 2024 году, $75 в 2025 году и $78 в 2026 году.

Хотя санкции на продукцию топливно-энергетического комплекса и торможение мировой экономики привели к значительному сокращению экспорта в первом полугодии этого года, во втором полугодии ВЭБ ожидает его роста. По оценкам института, в первом полугодии 2023 года экспорт российского ТЭКа составил около $100 млрд (по сравнению с $184 млрд за тот же период 2022 года). Федеральная таможенная служба с 2022 года не раскрывает данные по экспорту нефти, газа, нефтепродуктов.

Аналитики ВЭБа отмечают, что экспорт нефти стабилизировался после падения в первом квартале за счет переориентации на новые регионы потребления и роста спроса со стороны Китая и Индии. Вместе с тем экспорт нефтепродуктов последовательно сокращается с февраля 2023 года в результате санкций, и до конца года не получится восстановить его прежние объемы, говорится в прогнозе.

Что касается поставок газа, то институт ВЭБа указывает, что рост экспорта в Китай и Турцию не компенсирует спада на европейском направлении и в среднесрочной перспективе экспорт газа в Азию не получится нарастить существенно, в том числе из-за инфраструктурных ограничений. РБК направил запрос в Минэнерго.