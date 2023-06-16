Силуанов допустил риск превышения запланированного дефицита бюджета

Дефицит бюджета в 2023 году на уровне 2% ВВП — под вопросом, сказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, он будет зависеть от объема допрасходов. Наилучшее решение проблемы — перераспределение «бюджетного пирога»

Антон Силуанов (Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Размер дефицита федерального бюджета по итогам 2023 года находится под вопросом — превысит он запланированную планку в 2% ВПП (2,9 трлн руб.) или нет, будет зависеть от объема дополнительных расходных обязательств. Об этом в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Всё будет зависеть от наших трат в текущем году. По плану 2% ВВП — наш дефицит в текущем году с последующим снижением в 2025-м до 0,7%. Уложимся мы или нет, все будет зависеть от наших дополнительных расходов, которые мы примем в текущем, последующем годах. Поэтому вопрос», — сказал он.

По итогам января–мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб., сообщал Минфин. Доходы за пять месяцев снизились на 18,5% в годовом выражении, а расходы выросли на 26,5%. По данным портала «Электронный бюджет», на 14 июня бюджет потратил 13,9 трлн руб. из текущего плана в 29,9 трлн, то есть 46%. В 2022 году за декабрь было израсходовано 22,8% суммарных годовых расходов.

Ранее (например, в комментарии к исполнению бюджета за пять месяцев 2023 года) Минфин заявлял, что планирует в 2023 году потратить столько, сколько предусмотрено законом о бюджете, плюс возможные дополнительные расходы в объеме не более поступающих в течение года дополнительных ненефтегазовых доходов — такая конструкция соответствует логике бюджетного правила и не должна приводить к превышению запланированного дефицита.

Источники внутри бюджета

Отвечая на вопрос о новой планке по размеру дефицита и источниках его покрытия, министр отметил, что Минфину предстоит «настроить» бюджет внутри того уровня расходов, который предусмотрен.

«Есть возможности и в текущем году поискать деньги из утвержденного бюджета. Также, кстати говоря, мы поработаем и по доходам. У нас вот недавно правительство приняло решение, согласованное с бизнесом, о налогообложении сверхприбыли компании. Это все в копилку бюджетную. И эти деньги пойдут на дополнительные расходы, которые возникают в ходе текущего года. Они возникают действительно. Если эти расходы действительно нужны, а они в большей части действительно востребованы, значит, будем искать источники как в доходах, так и внутри бюджета», — отметил Силуанов.

По мнению министра, наращивание расходов несет ряд негативных последствий для экономики, если их финансировать за счет долговых источников, таких как размещение ОФЗ.

«Если мы будем массированно сгребать всю ликвидность рынка, это, во-первых, уменьшит возможности банков кредитовать экономику, а нам нужно как раз это направление, а во-вторых, повысит ставки и еще больше увеличит стоимость заимствования для бизнеса. <...> Если мы хотим больше расходов, значит, тогда мы получим более высокие ставки в экономике и снижение деловой активности. И насколько эффективны тогда будут эти расходы дополнительные? Поэтому, конечно, наиболее правильное решение — это перераспределение того, я как говорю, бюджетного пирога внутри», — подчеркнул он.

По его словам, это «сложный выбор», но его «надо делать». Вместе с тем корректировки по размеру расходов могут привести и к изменению бюджетного правила. «Бюджетное правило мы пока, в целом, в базе не хотим корректировать. Но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, бюджетных расходов, то в этом году какие-то временные отступления могут быть», — допустил Силуанов.

В прошлом временные корректировки бюджетного правила позволяли обеспечить дополнительные расходы, которые в норме запрещались бы бюджетным правилом. Например, с 2023 года власти (после приостановки в кризисном 2022-м) вернулись к механизму бюджетного правила, ограничивающего расходы бюджета, но с переходным периодом, разрешившим повышенные предельные расходы бюджета в 2023 и 2024 годах. Так, в 2023 году федеральные расходы, согласно закону о бюджете, превысят расчетные по бюджетному правилу (в том виде, в каком оно должно полноценно заработать с 2025 года) на 2,9 трлн руб.

О том, что бюджетное правило требует корректировки, заявил 16 июня министр экономики Максим Решетников.

Правительству придется подумать о приоритизации бюджетных расходов, ранее заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его оценкам, «экспертно» можно было бы сократить 10–15% расходов. «Имеется в виду, что если и придется сокращать, то за счет такого рода оптимизации», — пояснил Белоусов. Законом о бюджете предусмотрены федеральные расходы в объеме 29 трлн руб. на 2023 год (то есть 10% — это ориентировочно 2,9 трлн).

Власти из-за санкций не раскрывают детализацию фактических бюджетных расходов по итогам 2022 года и в 2023 году по тематическим направлениям. В законе о бюджете 2023 года предусматривается, что в текущем году 17% всех расходов будет приходиться на национальную оборону (против 14,4% в «досанкционном» 2021 году), 15% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (против 9,4% в 2021-м), 12% — на национальную экономику (против 17,6% в 2021-м), 25% — на социальную политику (против 27% в 2021-м), следует из данных Минфина и материалов к закону о бюджете.