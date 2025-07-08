В отношении каких стран Трамп обещает ввести новые пошлины. Инфографика

7 июля президент США Дональд Трамп отправил 14 государствам письма о введении с 1 августа тарифных пошлин на импорт товаров. В апреле он уже анонсировал пошлины выше 10% для 86 стран и территорий, но позже отложил их на 90 дней

Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже, 7 июля 2025 (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин для 211 стран и территорий. В отношении большинства из них с 5 апреля вводилась базовая пошлина в размере 10%. 86 государств и территорий столкнулись с повышенными тарифами в размере от 11 до 50%. Они должны были вступить в силу 9 апреля, однако президент заявил, что многие захотели договориться о более выгодных условиях, и сначала отложил введение пошлин на 90 дней — до 9 июля, а потом продлил отсрочку до 1 августа, дав понять, что срок может быть еще сдвинут в индивидуальном порядке. На время переговоров пошлины для всех стран были снижены до «базовых» 10%.

В отношении государств, с которыми США не смогут достичь прогресса в торговых переговорах, с 1 августа будут введены повышенные пошлины, пояснил министр финансов США Скотт Бессент. Пока письма о введении пошлин получили 14, но глава Минфина допустил, что их число может вырасти до сотни. Несмотря на слова Трампа в апреле, что более 75 стран обратились к властям США, чтобы договориться о снижении тарифных ставок, к июлю Штаты смогли заключить торговые сделки только с Вьетнамом, Великобританией и Китаем. В начале июля Бессент заявил, что страна близка еще к нескольким сделкам, известно, что США ведут переговоры с Евросоюзом.

Тарифы, о которых было объявлено 7 июля, затронули преимущественно азиатские страны. Среди 14 участниц списка есть крупнейшие торговые партнеры США — Япония и Южная Корея. Согласно данным за май 2025 года, на них приходится 4,36 и 4,16% американского импорта соответственно, они занимают восьмое и девятое места в списке крупнейших импортеров. Также письма получили Казахстан (анонсирована пошлина в размере 25%) и Сербия (35%). В случае введения ответных тарифов Трамп пообещал повысить уже введенные пошлины на 25%.

Также 7 июля Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении стран, которые поддерживают «антиамериканскую политику БРИКС» (саммит объединения прошел 6–7 июля в Бразилии). В Кремле ответили, что деятельность БРИКС «никогда не была и не будет направлена против каких-то третьих стран». В начале года президент также грозил ввести пошлины в размере 100% против членов БРИКС, если те попытаются заменить доллар другой валютой.