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Ипотека ,  
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Путин поручил принять решение по ипотечным выплатам многодетным семьям

Сюжет
Ипотека
Ранее Путин продлил до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Такие меры действуют с 2019 года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин попросит правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, об этом он заявил на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», передает «РИА Новости». По его словам, программа специальных выплат многодетным семьям на ипотеку нацелена на то, чтобы семьи не платили более 6%.

«Цель-то заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. И вот разница между 13 и 6% — вот эта разница должна остаться в семье, в этом все дело», — сказал глава государства.

Путин объяснил, что в России существует несколько налоговых вычетов — имущественный в случае приобретения квартиры, социальный, также вычеты, связанные с образованием и здравоохранением, и общие вычеты для семей. «Основной, который сейчас дискутируется в Думе, — он, конечно, должен считаться до всех основных, до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», — сказал он.

Госдума продлила помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В июне Путин подписал закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что продление позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

Меры по выплате многодетным семьям на погашение ипотеки действуют с 2019 года, когда был принят соответствующий закон. Семьи могут получить выплаты в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах работающим родителям
Общество
Фото:Sharomka / Fotodom / Shutterstock

В том же месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Ее размер будет определяться разницей между суммой уплаченного НДФЛ за год, который предшествует году обращения за выплатой, и суммой налога, который рассчитан с того же дохода по ставке 6%.

В случае принятия законопроекта выплата будет полагаться каждому родителю либо усыновителю или опекуну двоих и более детей в возрасте до 23 лет. Дети возрастом с 18 до 23 лет должны находиться в процессе получения образования.

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Георгий Смирнов
Ипотека Владимир Путин многодетные семьи
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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