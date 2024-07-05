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Эксклюзив

Власти обсудят сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое

Власти обсудят снижение объема IT-ипотеки с ₽18 млн до ₽9 млн на клиента: это должно снизить выдачи в столице. Сейчас верхний лимит действует в миллионниках. Сами айтишники настаивают, что программа востребована в текущем виде
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В правительстве обсуждают вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 млн (действует для регионов, где проживает более 1 млн человек) до 9 млн руб., рассказал РБК источник, близкий к Минцифры. «Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — отметил он.

Соответствующее распоряжение правительства, по его словам, может быть принято в ближайшее время. Но помимо этого варианта рассматривается еще один, который предполагает стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе, добавил собеседник РБК. Хотя сценарий снижения максимального размера считается основным, указал он.

Замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердил РБК, что сокращение предельного размера кредита по IT-ипотеке обсуждается. «Это обсуждается. Обсуждаются вообще разные варианты [изменения параметров], в том числе ставка», — сказал он, отказавшись раскрыть детали. Сейчас ставка по IT-ипотеке составляет 5%. Как подчеркнул Чебесков, программа IT-ипотеки будет продлена, а ее новые условия будут представлены в ближайшее время, «правительство в скором времени должно принять все решения».

ВТБ вновь приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Представитель Минцифры не подтвердил возможность снижения максимального размера IT-ипотеки на одного заемщика до 9 млн руб. От более детальных комментариев он отказался, отметив, что сейчас министерство прорабатывает вопрос продолжения программы IT-ипотеки. Ранее оценка производилась на основе прогнозов по выдаче ипотеки от банков-участников и эти показатели в связи с востребованностью IT-ипотеки уже достигнуты, пояснил он.

Как работает IT-ипотека

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов начала действовать с июля 2022 года и должна завершиться в конце 2024 года. В ней могут участвовать сотрудники российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Для них ставка по ипотеке составляет 5% годовых при первоначальном взносе 20% от общей стоимости жилья, программа распространяется на новостройки и строительство индивидуальных домов. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов, где проживает более 1 млн человек, — 18 млн руб., для остальных регионов — 9 млн руб. Более высокий лимит для густонаселенных регионов связан с более высокой стоимостью жилья там, самые высокие средние цены на квартиры — в Москве. Разница между льготной и рыночной ставками покрывается из бюджета. Банки по собственному решению и сейчас могут увеличить лимит выдаваемой IT-ипотеки для конкретного участника программы, но разница с установленным значением оплачивается не по льготной, а по рыночной ставке.

Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку
Финансы
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В июне несколько банков временно приостановили выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания общего лимита на программу (был установлен в размере 700 млрд руб.). Среди них ВТБ, «Сбер», «Дом.РФ». В середине месяца курирующий IT вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос продления программы льготной ипотеки для IТ-специалистов. Тогда же «Ведомости» писали о вероятном исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга. По данным «Коммерсанта», Минцифры и Минфину поручено проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию уже выданных банками IT-ипотек в 2024 году. Источник издания говорил о дефиците средств на покрытие расходов банкам по уже выданной IT-ипотеке, поскольку банки сначала выдают ипотечный кредит из своих средств и только потом оператор программы — «Дом.РФ» — компенсирует им затраты.

По данным «Дом.РФ» на 27 июня, всего за время действия программы было выдано 74,85 тыс. льготных кредитов по программе IT-ипотеки на сумму 673,4 млрд руб. По состоянию на начало марта в Москве по IT-ипотеке было приобретено жилья на общую стоимость 272,5 млрд руб. при общей сумме по всем регионам 669 млрд руб., на втором месте с большим отрывом Санкт-Петербург — 92 млрд руб., на третьем — Московская область, где айтишники приобрели жилье на 56 млрд руб. Если ориентироваться на площадь купленного жилья по программе, то Москва хотя и лидирует по этому параметру, отрыв у нее меньше, чем в денежном выражении, — 860 тыс. кв. м против 380 тыс. кв. м в Подмосковье и 370 тыс. кв. м в Петербурге.

Как повлияет снижение лимита

Снижение максимальной льготируемой суммы IТ-ипотеки может происходить в рамках общего тренда уменьшения расходов бюджета на обеспечение льготного финансирования ипотечного строительства в целом, предполагает президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров. По его словам, в столице сконцентрировано более 50% наиболее высокооплачиваемых IT-специалистов страны. «Для Москвы это даст наибольший по размеру эффект еще и ввиду более высоких цен на жилье, чем в целом по стране. Для остальной территории России снижение максимальной суммы льготирования ипотечного кредитования IT-специалистов, по-моему, больших изменений не вызовет», — говорит он.

Льготная IТ-ипотека очень востребована специалистами, особенно в условиях отмены других льготных программ, отмечает исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, изменение параметров и условий программы, особенно в сторону снижения возможностей, будет воспринято отраслевым сообществом скорее негативно.

В правительстве поручили проработать изменение условий IТ-ипотеки
Финансы
Фото:Sven Simon / picture alliance / ТАСС

По словам Николая Комлева, директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики, IT-ипотека в первую очередь важна для молодых айтишников и их семей, а IT-компании, включенные в реестр Минцифры, за счет программы имеют конкурентные преимущества перед другими работодателями. Комлев напоминает, что айтишники довольно мобильны, могут работать из разных мест, а IT-ипотека позволяет государству «привязать» их к определенному месту жительства, это «проверенное средство от утечки мозгов». Но более важным, чем лимит на одного заемщика, он считает вопрос выделения денег в целом на программу. «Чтобы не складывалась странная ситуация — кредит по всем параметрам выдать можно, но деньги на эти цели у банка закончились», — говорит Комлев. Сам по себе лимит в 9 млн руб. на фоне роста инфляции и повышения НДФЛ с годового дохода свыше 2,4 млн руб. он назвал «небольшой суммой», хотя для регионов это все еще значимые деньги.

Президент ассоциации специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий «МИТ — Мы ИТ» Евгений Титаренко отмечает, что пока не известны возможные новые параметры, но отрасль поддерживает любые механизмы, которые позволят продлить IT-ипотеку на ближайшие годы. «Инструмент показал высокую эффективность, поскольку стимулирует айтишников улучшать жилищные условия», — заключает он.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Анна Балашова
льготная ипотека мотивационная программа кредит IT
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