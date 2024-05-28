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Льготная ипотека 2024 ,  
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Госдума продлила помощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Госдума приняла закон о продлении помощи многодетным семьям в погашении ипотеки
Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Сюжет
Ипотека
Володин сказал, что продление программы позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей. Семьи с 2019 года при рождении третьего и последующих детей могут получить выплаты в размере 450 тыс. руб.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Правительство внесло его в нижнюю палату парламента в конце апреля.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, продление программы еще на семь лет позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Общество
Фото:Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС

В середине марта в Минфине заявили, что выплаты предложили продлить, «учитывая высокую социальную значимость данной меры». По данным Минфина, мерой господдержки воспользовались 664,5 тыс. семей, из них 200,5 тыс. — в 2023 году.

Меры по выплате многодетным семьям на погашение ипотеки действуют с 2019 года, когда был принят соответствующий федеральный закон. Семьи могут получить выплаты в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

В начале апреля Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки с сохранением ставки не выше 6% для семей, у которых есть дети в возрасте до шести лет. В феврале в ходе послания Федеральному собранию глава государства говорил, что число многодетных семей в России выросло на 26,8% с 2018 по 2022 год.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что расходы бюджета на продление программы семейной ипотеки до 2030 года прогнозируются на уровне 1,5 трлн руб., а в 2024 году допрасходы оцениваются в размере 260 млрд руб.

Льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека» национального проекта «Демография» на текущий момент могут получить в том числе и те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети. Действие программы семейной ипотеки до продлений должно было завершиться 1 июля 2024 года вместе со льготной ипотекой.

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Госдума льготная ипотека многодетные семьи
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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