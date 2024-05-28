Госдума продлила помощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Володин сказал, что продление программы позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей. Семьи с 2019 года при рождении третьего и последующих детей могут получить выплаты в размере 450 тыс. руб.

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Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Правительство внесло его в нижнюю палату парламента в конце апреля.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, продление программы еще на семь лет позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

В середине марта в Минфине заявили, что выплаты предложили продлить, «учитывая высокую социальную значимость данной меры». По данным Минфина, мерой господдержки воспользовались 664,5 тыс. семей, из них 200,5 тыс. — в 2023 году.

Меры по выплате многодетным семьям на погашение ипотеки действуют с 2019 года, когда был принят соответствующий федеральный закон. Семьи могут получить выплаты в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

В начале апреля Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки с сохранением ставки не выше 6% для семей, у которых есть дети в возрасте до шести лет. В феврале в ходе послания Федеральному собранию глава государства говорил, что число многодетных семей в России выросло на 26,8% с 2018 по 2022 год.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что расходы бюджета на продление программы семейной ипотеки до 2030 года прогнозируются на уровне 1,5 трлн руб., а в 2024 году допрасходы оцениваются в размере 260 млрд руб.

Льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека» национального проекта «Демография» на текущий момент могут получить в том числе и те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети. Действие программы семейной ипотеки до продлений должно было завершиться 1 июля 2024 года вместе со льготной ипотекой.