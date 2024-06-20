Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах работающим родителям
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «семейной налоговой выплате» — ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.
Размер выплаты будет определяться разницей между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.
Выплаты предлагается назначать гражданам России, проживающим на ее территории, в том случае, если средний доход их семьи на одного человека составляет менее 1,5-кратного прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания.
Выплата будет полагаться каждому родителю либо усыновителю или опекуну двоих и более детей в возрасте до 23 лет. При этом дети возрастом с 18 до 23 лет должны находиться в процессе получения образования. Условием для получения выплаты также является отсутствие задолженности по алиментам.
Подать заявление о назначении выплаты будет необходимо с 1 мая по 1 октября года, следующего за тем, в который был уплачен НДФЛ.
Законопроект внесли в Думу в конце мая.
В январе 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей.
До этого Трудовой кодекс запрещал увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.
Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка. Как правило, указывают парламентарии, дети сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.
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