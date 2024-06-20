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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах работающим родителям

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Sharomka / Fotodom / Shutterstock
Фото: Sharomka / Fotodom / Shutterstock

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «семейной налоговой выплате» — ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Размер выплаты будет определяться разницей между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Выплаты предлагается назначать гражданам России, проживающим на ее территории, в том случае, если средний доход их семьи на одного человека составляет менее 1,5-кратного прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания.

Выплата будет полагаться каждому родителю либо усыновителю или опекуну двоих и более детей в возрасте до 23 лет. При этом дети возрастом с 18 до 23 лет должны находиться в процессе получения образования. Условием для получения выплаты также является отсутствие задолженности по алиментам.

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Подать заявление о назначении выплаты будет необходимо с 1 мая по 1 октября года, следующего за тем, в который был уплачен НДФЛ.

Законопроект внесли в Думу в конце мая.

В январе 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей. 

До этого Трудовой кодекс запрещал увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.

Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка. Как правило, указывают парламентарии, дети сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.
 

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Теги
Госдума законопроект родители выплаты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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