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Военная операция на Украине ,  
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Украина возобновит экспорт электроэнергии после «сложной зимы»

Министр Галущенко: Украина возобновит экспорт электроэнергии, «сложная зима пройдена»
Снабжение светом на Украине почти два месяцев длится без ограничений, есть запас мощностей, которые можно направить за рубеж. Минэнерго начало процесс для запуска экспорта. Поставки прекратили полгода назад
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Энергосистема Украины около двух месяцев работает с запасом мощности, это позволяет возобновить ее экспорт для привлечения в страну дополнительных средств, которые направят на ремонт инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Он подписал документ, позволяющий начать восстановление экспорта.

«Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена», — сказал Галущенко.

Мощность для экспорта, разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E, составляет 400 МВт, но фактические объемы поставок возможно будут менять в связи от времени суток или текущих условий, пояснили в министерстве. Глава ведомства подчеркнул, что первоочередной задачей является обеспечение электроэнергией жителей Украины, экспорт могут прекратить, если украинцам не будет хватать мощностей.

В прошлом года Украина начала в марте экспортировать электроэнергию в Польшу, в мае в Молдавию, с июня в Румынию, а с июля — в Словакию. В середине октября поставки были прекращены в связи с ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия нанесла удары после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. Президент Владимир Путин тогда назвал инцидент терактом, за который ответственны украинские спецслужбы. Киев обвинения опровергал. После российских ударов западные страны резко увеличили поставки Украине электрогенераторов и систем ПВО.

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В «Укрэнерго» в феврале этого года оценивали ситуацию с электроснабжением как «шаткую» из-за сохранения опасности «прилетов» по объектам энергетики. В марте в компании рассказали, что есть принципиальная позиция Киева — открытие экспорта должно быть «синхронизировано с подачей, бесперебойной и безусловной, [электроэнергии] внутреннему потребителю».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минэнерго Украины Украина экспорт электроэнергии электроэнергия
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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