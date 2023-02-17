Глава «Укрэнерго» назвал шаткой ситуацию в энергосистеме Украины

Глава «Укрэнерго» отметил, что оставшееся оборудование находится «не в лучшем состоянии». Российские военные наносят удары по объектам энергетики Украины с середины октября

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Ситуация в энергетической системе Украины остается шаткой из-за «не лучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически все электростанций в стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Страна.ua».

«Ситуация достаточно шаткая. То, чего мы сейчас достигли (несколько дней без отключений света), еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли», — отметил Кудрицкий (цитата по «Фокус»).

По его словам, энергетическое оборудование находится сегодня «не в лучшем состоянии», а риск «прилетов» по объектам энергосистемы сохраняется. «Обстрелам подверглись практически всем большие тепло- и гидро- электростанции, а также множество магистральных подстанций», — отметил глава правления «Укрэнерго».

С начала октября российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, удары являются ответом на взрыв на Крымском мосту. В Кремле инцидент считают терактом, организованным украинскими спецслужбами. Киев свою причастность к нему отрицает.

В последний раз Минобороны отчитывалось о массированном ударе по критически важным объектам энергетики Украины 10 февраля. 17 февраля военное ведомство также сообщало о «сосредоточенном ударе» по по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами.

В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, что проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности». Как объяснил Коваленко, экстренные отключения электроэнергии проводятся, чтобы не допустить ухудшения работы всей энергетической системы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в стране не осталось неповрежденных объектов энергетики.