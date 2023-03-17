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Киев заявил о планах выдавить Россию с рынка ядерного топлива

Минэнерго Украины: страна наладит производство ядерного топлива и вытеснит Россию с рынка
Минэнерго Украины сообщило о планах запустить производство частей для советских реакторов, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков. Также Киев планирует стать главным поставщиком ядерного топлива для ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина рассчитывает в течение трех лет наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства энергетики.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Европе сегодня работают 17 блоков реакторов ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу, однако Украина уже начала производство частей для реакторов ВВЭР-1000, а впоследствии планирует запустить их производство и для ВВЭР-440.

«Многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран», — отметил Галущенко.

Как уточнил президент компании «Энергоатом» Петр Котин, создание собственной линии по производству ядерного топлива планируется завершить в течение трех лет.

Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива в начале марта прошлого года, когда российские военные взяли под контроль территории Запорожской и Чернобыльской АЭС. Страна и ранее изъявляла желание отказаться от закупок: в 2021 году Киев планировал полностью заменить российское ядерное топливе поставками из США.

До начала российской спецоперации на украинских АЭС работали 15 энергоблоков, из них 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440. Все они строились при СССР под топливо, которое сегодня производит «Росатом».

На Украине разведаны несколько месторождений урана,основное находится на территории Кировоградской области. Для получения ядерного топлива, помимо самого урана, необходимо иметь технологии по его обогащению.

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Westinghouse начала промышленные поставки ядерного топлива на Украину еще в 2011 году. В августе 2021-го Украина подписала с американской компанией меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС, а впоследствии еще четырех блоков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минэнерго Украины АЭС ядерное топливо Украина
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