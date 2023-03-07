Песков заявил, что потолка цен на нефть «вроде как и нет»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 06 мар, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 06 мар, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:35
Высокие цены и рост спроса: что происходит на загородном рынке Недвижимость, 13:33
С блогера Валерии Чекалиной взяли подписку о невыезде Общество, 13:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:24
Игрок «Локомотива» сменил российское спортивное гражданство на армянcкое Спорт, 13:23
Плюс 25% к текущему доходу: как хантят сильных специалистов в кризис Pro, 13:21
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 13:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ушедшего воевать бойца Минеева наградят за «веру и добродетель» Спорт, 13:16
Шойгу заявил о росте потерь ВСУ на 40% в феврале Политика, 13:03
Песков заявил, что потолка цен на нефть «вроде как и нет» Политика, 13:00
Шойгу назвал роль Артемовска в дальнейшем наступлении Политика, 12:59
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 12:57
Кремль поспорил с Китаем о «невидимой руке» в конфликте на Украине Политика, 12:57
Аналитики предсказали рост доли стейблкоинов на криптобиржах Крипто, 12:53
Война санкций ,  
0 

Песков заявил, что потолка цен на нефть «вроде как и нет»

Дмитрий Песков: потолок цен на нефть установлен, но его «вроде как и нет»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия не признает потолок цен на российскую нефть и работает над тем, чтобы он не приносил ущерба ее интересам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Потолок был достаточно вольготно установлен — это с их [стран G7] точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен, из существующей практики», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Россия приняла свои собственные меры. «И, естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтоб эта система не наносила ущерба нашим собственным интересам», — добавил Песков.

7 марта старший советник президента США по энергетике Амос Хохштейн заявил, что ограничение цен на нефть из России «работает хорошо». «Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — сказал он.

Ограничение стран G7 и ЕС в отношении цен на нефть российского производства в $60 за баррель вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Тогда же начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

В ответ на это решение Россия в конце декабря 2022 года  запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Сколько зарабатывает Пауэлл: что глава ФРС рассказал о своей работе
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Теги
Дмитрий Песков нефть потолок цен на нефть
Материалы по теме
В США заявили, что потолок цен на нефть из России «работает хорошо»
Экономика
Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть
Экономика
Цена на Urals в январе осталась ниже потолка на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter