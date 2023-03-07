Дмитрий Песков: потолок цен на нефть установлен, но его «вроде как и нет»

Песков заявил, что потолка цен на нефть «вроде как и нет»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия не признает потолок цен на российскую нефть и работает над тем, чтобы он не приносил ущерба ее интересам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Потолок был достаточно вольготно установлен — это с их [стран G7] точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен, из существующей практики», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Россия приняла свои собственные меры. «И, естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтоб эта система не наносила ущерба нашим собственным интересам», — добавил Песков.

7 марта старший советник президента США по энергетике Амос Хохштейн заявил, что ограничение цен на нефть из России «работает хорошо». «Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — сказал он.

Ограничение стран G7 и ЕС в отношении цен на нефть российского производства в $60 за баррель вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Тогда же начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

В ответ на это решение Россия в конце декабря 2022 года запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.