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Форум «Россия зовет!» ,  
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«Цыканье» и «бензоколонка»: заявления Путина на форуме «Россия зовет!»

Путин выступил на форуме «Россия зовет!»
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовет!». Он заявил о прогнозе роста ВВП на 3,5% и оценил уход западных компаний. Главные заявления Путина — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На сколько вырастет ВВП России

  • «За 10 месяцев текущего года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%».
  • «Внутренние источники кредитования российских компаний заменили внешние. Не могу сказать, что все целиком решено, потому что западное кредитование дешевле, объемы там другие, но в целом никакой проблемы здесь сегодня нет».
  • «Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Почему Россия не «бензоколонка»

  • «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины, 54%роста экономики. Еще 44% — это обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пусть кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Что Путин сказал о западных элитах

  • «Мы хотим создать другую модель, реально демократическую, такое изменение ландшафта мировой экономики — во многом объективный и закономерный процесс. Во все времена так было. Кто-то развивается, потом затихает, новые лидеры появляются».
  • «Элиты западных стран пытаются искусственно сдержать рост, как они считают, глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонии <…> Дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. <…> Когда складывалась эта система, так называемая глобализация, тогда говорили: все должны быть в равных условиях, границы должны быть открыты, нельзя закрывать границы ни в коем случае. Но как только появились конкуренты — хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать».
  • «Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами».
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О западных юрисдикциях как «тихой гавани»

  • «Западные юрисдикции, которые были «тихими гаванями», перестали такими быть. Теперь там действует принцип «свой-чужой». Чужого можно обобрать, оставить нищим, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с «Северными потоками».

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«Цыканье» и «бензоколонка»: заявления Путина на форуме «Россия зовет!»
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  • «Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов. Так, как это делается во многих экономиках мира. Работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия, но вложения в иностранные бумаги показали, чего это стоит. Ненадежность оказалась настолько очевидной. Просто у людей деньги украли, у физических лиц, просто безобразие».

Ранее иностранные бумаги, принадлежащие российским инвесторам, оказались заблокированы из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи.

О страховании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

  • «Механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия может составлять 1,4 млн руб. на человека. То есть столько же, как при страховании банковских вкладов».

Путин предложил страховать инвестсчета россиян на ₽1,4 млн
Финансы
Владимир Путин

Об уходе западных компаний

  • Российский бизнес проявил себя ответственно и занимает освободившиеся ниши, действует уверенно. «Они что, думали, что все рухнет что ли? У них все перехватили и пошли вперед».
  • «Несмотря на все давление политических элит Запада количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вы представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел. Увеличилось». По словам президента, в марте 2022 года в России было 24,1 тыс. иностранных компаний, а в ноябре 2023-го — 25,6 тыс.
  • «Россия ни от кого не закрывается. Некоторые компании, несмотря на давление, хотят продолжать работать. Или название сменили, или менеджменту передали».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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