Путин допустил рост ВВП на 3,5% по итогам года

ВВП России «уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», рассказал Путин. Он подчеркнул, что 3,5% по итогам года — хороший результат. Экономисты АКРА предупреждали, что в следующем году рост ВВП замедлится до 0,5–1,3%

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

За первые десять месяцев 2023 года ВВП России увеличился на 3,2%, по итогам года рост может составить 3,5%, сообщил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Так, за десять месяцев текущего года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам года — во всяком случае мы все на это очень рассчитываем — ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель», — сказал президент.

«Россия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза», — сказал глава государства.

По его словам, в структуре роста все большую долю занимают несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. «Например, во втором квартале на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% — это так называемые обеспечивающие отрасли — торговля, общественное питание, и только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Ну вот теперь пусть кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка», — заявил Путин.

Месяц назад президент прогнозировал, что российская экономика по итогам года вырастет на «2,8–2,9%, а то и 3%». По его мнению, экономика страны развивается предсказуемо, а к середине сентября она восстановилась после санкций. Вслед за ним аналогичный прогноз дал министр финансов Антон Силуанов. «В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% — 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, — на около 2% темпы роста сократились», — рассказывал он в ноябре. «3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы», — считают в Кремле.

В текущем году ВВП продемонстрирует восстановительный рост на 3–3,2%, подсчитывали специалисты рейтингового агентства АКРА. При этом в 2024 году экономику России ждет существенное замедление темпов роста: реальный ВВП увеличится на 0,5–1,3%, предупредили они. После роста в следующем году в диапазоне 0,5–1,3%, по прогнозу АКРА, в 2025 году рост экономики может составить 1–2%, в 2026-м — 0,6–1,8%.