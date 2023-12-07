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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин предложил страховать инвестсчета россиян на ₽1,4 млн

Путин: механизм страхования средств на ₽1,4 млн следует распространить на ИИС
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Владимир Путин указал на необходимость введения механизма страхования средств и ценных бумаг граждан на инвестиционных счетах. Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагающий такой механизм, из-за несогласия ЦБ и брокеров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Механизм страхования вложений физлиц необходимо распространить и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета, сказал на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК. Идея страхования уже обсуждалась ранее, но ее не поддержал рынок.

«Считаю, что такой же механизм страхования (по аналогии со страхованием средств по программе долгосрочных сбережений. — РБК) нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1,4 млн [руб.] на человека. То есть столько же, как при страховании банковских вкладов», — сказал Путин.

По словам президента, такая мера позволит привлекать средства граждан в долгосрочные проекты — «строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты».

«Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия», — указал Путин. Что касается иностранных бумаг, такие инструменты показали, «чего это стоит», отметил он: «Просто у людей деньги украли, у физических лиц». Ранее иностранные бумаги, принадлежащие российским инвесторам оказались заблокированы из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Идея о страховании вложений граждан на инвестсчетах обсуждается несколько лет. Первая редакция законопроекта, посвященная этому инструменту, была внесена в Госдуму еще в январе 2017-го, но к концу года обсуждение инициативы прекратилось.

Вернулись к страхованию инвестиций в марте этого года. Новая редакция законопроекта предлагала страховать вложения инвесторов при лишении брокера лицензии (например, в случае его банкротства или неправомерных действий), сумму покрытия предлагалось установить на уровне 1,4 млн руб. Ее планировалось выплачивать из фонда страхования инвестиций, который могли бы наполнять с помощью взносов профессиональных участников.

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Но спустя несколько месяцев новая версия законопроекта была отклонена. Как объяснял один из ее авторов, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, введение страховок для инвестсчетов не поддержали Банк России и брокеры. При этом он допускал, что к вопросу могут вернуться осенью 2023-го, но в настоящее время новая редакция такого законопроекта не внесена в Госдуму.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции ИИС

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