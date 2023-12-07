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Политика ,  
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Путин счел неприменимым выражение «Россия — бензоколонка»

Путин: выражение «Россия — бензоколонка» сейчас к стране не применимо
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Выражение «Россия — бензоколонка» сейчас к стране не применимо, в структуре экономики большинство занимают несырьевые отрасли, заявил президент Владимир Путин на форум ВТБ «Россия зовет». Трансляцию вел РБК.

«В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал глава государства.

По словам Путина, во втором квартале 2023-го на их долю пришлось более половины — 54% роста экономики. Еще 44% пришлось на обеспечивающие отрасли — торговлю, общественное питание и другие профессиональные услуги.

«И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — отметил президент.

При этом Путин добавил, что еще есть несколько секторов, которые не успели полностью восстановиться, среди них — деревообработка и автомобилестроение.

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Бизнес
Владимир Путин

Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала кризиса на Украине в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN.

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В минувшем августе то же сказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он заявил, что российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков, страна скорее представляет собой «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба».

Российский лидер неоднократно опровергал такое сравнение. Так, в 2020 году он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство с передовыми технологиями. А в минувшем ноябре Путин отметил, что Россия из «бензоколонки» превращается в самодостаточную и суверенную страну.

Теги
Персоны
Владимир Путин бензин экономика России «Россия зовет!»
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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