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Путин спрогнозировал рост экономики на 3% по итогам года

Президент Владимир Путин: рост ВВП России в 2023 году составит 2,8–3%
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

ВВП России в 2023 году вырастет на 2,8–3%, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — сказал президент (цитата по ТАСС).

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП России упал на 2,1%. По итогам 2023 года ожидается рост, так как российская экономика прошла период «адаптации к внешним вызовам», заявил в конце октября премьер-министр Михаил Мишустин.

За первые девять месяцев (январь—сентябрь) 2023 года ВВП страны вырос на 2,8%, следует из предварительного отчета Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Решетников прогнозировал рост экономики также на 2,8% по итогам всего 2023 года.

ЦБ ожидает, что показатель составит от 1,5 до 2,5%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), ВВП в 2023 году должен вырасти на 2,2%.

В сентябре Путин сказал, что восстановление экономики после санкций завершено. Россия, по его словам, смогла выдержать «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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