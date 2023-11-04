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Силуанов спрогнозировал рост экономики России по итогам года

Силуанов: рост экономики России составит 2,8% в 2023 году
Глава Минфина повторил оценку Путина, спрогнозировавшего рост экономики на 2,8% по итогам года. Силуанов счел также, что курс рубля стабилизировался и сохранится «где-то» в текущих параметрах
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Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика по итогам 2023 года вырастет на 2,8% после падения на 2% в прошлом году, заявил министр финансов Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия».

«В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% — 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, — на около 2% темпы роста сократились», — сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

Задачей власти является предсказуемость колебания курса рубля, отметил он и добавил, что бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности влияют на него, курс стабилизовался и сохранится «где-то в этих параметрах». Официальный курс ЦБ на 4 ноября — 93 руб. за доллар.

Аналогичный прогноз по росту экономики озвучил накануне и президент Владимир Путин. «А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — добавил он. По его мнению, экономика страны развивается предсказуемо, а к середине сентября она восстановилась после санкций.

Центробанк при этом в сентябре заявил о перегреве российской экономики. Регулятор счел, что она, «по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень» — то есть максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. ЦБ предупредил о скором замедлении роста и призвал умерить кредитную активность.

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Минфин Антон Силуанов рост экономики экономический рост курс рубля
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