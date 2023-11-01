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Путин заявил, что российская экономика развивается предсказуемо

Путин: экономическая ситуация в России развивается предсказуемо
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Экономическая ситуация в России стабильно развивается, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике.

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом», — сказал президент.

За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%

Он отметил, что более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии и отрасли сектора, не связанные с добычей природных ресурсов.

По словам Путина, за период с января по сентябрь 2023 года промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающее — на 7,1%. Выпуск компьютеров и «электронных изделий» вырос на 34,5%, электронного оборудования — на 22,2%, мебели — на 21,7%, добавил президент.

В сентябре Путин объявил о завершении восстановления российской экономики после санкций. По его словам, Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» со стороны недружественных стран, а ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года. Путин призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.

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31 октября премьер-министр Михаил Мишустин также сказал, что ВВП России вырос на 2,8% за девять месяцев 2023 года. Он отметил, что Россия прошла период «адаптации к внешним вызовам».

Прогноз о росте ВВП на 2,8% за год ранее сделал министр экономического развития Максим Решетников. Центральный банк ожидает, что показатель валового внутреннего продукта составит от 1,5 до 2,5%.

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