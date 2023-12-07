 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Путин заявил о переходе «тихих гаваней» на систему «свой-чужой»

Путин: «тихие гавани» Европы перешли на систему «свой-чужой» с изъятием активов
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сюжет
Война санкций
Путин обвинил власти Запада в отходе от принципов глобализации, которые предусматривают открытость границ: «Как только появились конкуренты — хлоп — и свои собственные границы начали тут же, по щелчку, закрывать. И все»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Юрисдикции стран Европы перестали быть безопасными «тихими гаванями» для предпринимателей, теперь они работают по принципу «свой-чужой», как в военных самолетах. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Чужого можно обобрать, оставить нищим, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с «Северными потоками», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что так «сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах». «Кому нужны такие правила?» — задался вопросом президент России. Он считает, что санкционные ограничения разрушают систему торговых, финансовых и хозяйственных отношений, выстраиваемых десятилетиями, «прежде всего самим Западом». Более того, продолжил он, система расчетов через западные банки и систему SWIFT оказалась дискредитирована.

Президент полагает, что западные страны отменяют принципы рыночной экономики. Он напомнил, что «когда складывалась эта система, так называемая глобализация», часто говорили об открытых границах и равных условиях. «Как только появились конкуренты — хлоп — и свои собственные границы начали тут же, по щелчку, закрывать. И все. Вот вам все принципы», — сказал он.

«Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий, она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии, <...> что стала архаичной. Во всяком случае становится архаичной», — уверен Путин и добавил, что в мире все чаще применяют технологии блокчейна цифровых валют Центробанков.

Пленарная сессия форума «Россия зовет». Трансляция
Политика

В конце декабря в Еврокомиссии сообщили, что обсуждают возможность потенциальной конфискации частных российских активов за обход санкций ЕС, если нарушение будет доказано в суде. «Часть из тех €28 млрд, которые удалось заморозить в Европе, возможно, получится конфисковать по решению суда в связи с уголовным преступлением», — сказал еврокомиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.

Читайте на РБК Pro
Какие компании готовятся к редомициляции и что будет с их акциями
Ипотеку отзывают, спрос на жилье падает: что делать инвесторам
Как повысить эффективность и мотивацию команды в период изменений
До ₽400 тыс.: какова цена ошибки при ведении воинского учета

При этом Рейндерс подчеркнул, что сначала в ЕС должны завершиться переговоры, которые касаются государственных активов. Еврокомиссар рассказал, что в настоящее время уже есть решение одного члена ЕС — Бельгии, которая решила направить Украине налоговые поступления с доходов от замороженных активов России. Речь, по его словам, идет о резервах ЦБ.

Власти России считают блокировку активов на Западе незаконной.

 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Евросоюз санкции ЕС «Россия зовет!» блокчейн
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Эксперты заявили о провале нефтяных санкций против России
Политика
Таможня Чехии опровергла сообщения о конфискации российской машины
Политика
Кремль пригрозил Западу судебными издержками при конфискации активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Названы предпочтения зумеров из российских мегаполисов при выборе жилья Недвижимость, 16:17
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 16:15
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 16:15
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 16:14
Офицера спецотряда «Рысь» арестовали по делу банды 90-х Общество, 16:11
Суд продлил Стрелкову арест на полгода Политика, 16:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МОК не увидел ложных обвинений в претензиях WADA к правительству России Спорт, 16:03
Путин заявил о выборе нужного направления развития, несмотря на ставку ЦБ Экономика, 16:03
Силовик погиб при взрыве бомбы на полигоне в Рязанской области Общество, 16:02
«МегаФон» стал лауреатом премии «Компания будущего — 2023» Пресс-релиз, 15:59
Зачем промышленным корпорациям устойчивое развитие Отрасли, 15:56
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 15:56
Модный квартал вместо фабрики: как переосмысляют промышленное наследие РБК Недвижимость, 15:54