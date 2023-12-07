Путин заявил о переходе «тихих гаваней» на систему «свой-чужой»

Путин обвинил власти Запада в отходе от принципов глобализации, которые предусматривают открытость границ: «Как только появились конкуренты — хлоп — и свои собственные границы начали тут же, по щелчку, закрывать. И все»

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Юрисдикции стран Европы перестали быть безопасными «тихими гаванями» для предпринимателей, теперь они работают по принципу «свой-чужой», как в военных самолетах. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Чужого можно обобрать, оставить нищим, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с «Северными потоками», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что так «сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах». «Кому нужны такие правила?» — задался вопросом президент России. Он считает, что санкционные ограничения разрушают систему торговых, финансовых и хозяйственных отношений, выстраиваемых десятилетиями, «прежде всего самим Западом». Более того, продолжил он, система расчетов через западные банки и систему SWIFT оказалась дискредитирована.

Президент полагает, что западные страны отменяют принципы рыночной экономики. Он напомнил, что «когда складывалась эта система, так называемая глобализация», часто говорили об открытых границах и равных условиях. «Как только появились конкуренты — хлоп — и свои собственные границы начали тут же, по щелчку, закрывать. И все. Вот вам все принципы», — сказал он.

«Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий, она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии, <...> что стала архаичной. Во всяком случае становится архаичной», — уверен Путин и добавил, что в мире все чаще применяют технологии блокчейна цифровых валют Центробанков.

В конце декабря в Еврокомиссии сообщили, что обсуждают возможность потенциальной конфискации частных российских активов за обход санкций ЕС, если нарушение будет доказано в суде. «Часть из тех €28 млрд, которые удалось заморозить в Европе, возможно, получится конфисковать по решению суда в связи с уголовным преступлением», — сказал еврокомиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.

При этом Рейндерс подчеркнул, что сначала в ЕС должны завершиться переговоры, которые касаются государственных активов. Еврокомиссар рассказал, что в настоящее время уже есть решение одного члена ЕС — Бельгии, которая решила направить Украине налоговые поступления с доходов от замороженных активов России. Речь, по его словам, идет о резервах ЦБ.

Власти России считают блокировку активов на Западе незаконной.



