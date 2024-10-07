Киев исключил продление соглашения по транзиту газа с Москвой
Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией после окончания срока его действия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече со словацким коллегой Робертом Фицо.
«Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — сказал Шмыгаль (цитата по УНИАН).
Через Украину производятся поставки российского газа в Европу. Соглашение о транзите было подписано в 2019 году, срок истекает в конце будущего декабря. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.
Украинские власти не раз исключали продление соглашения с «Газпромом» после начала российской военной операции. В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в продлении соглашения. При этом в июне Bloomberg сообщал, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским трубопроводам, которые идут в Европу.
В июле Handelsblatt сообщила о переговорах Еврокомиссии со странами, зависимыми от поставок из России. По данным издания, обсуждались два варианта сохранения поставок газа: закупки европейской компанией топлива у России с последующей прокачкой через Украину либо наращивание поставок из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в июле, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. В офисе главы государства допустили, что Украина может транспортировать в Европу топливо из других стран, например из Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».
Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва готова продолжать транзит через украинскую территорию, а отказ Киева от соглашения приведет к сокращению поставок в Европу.
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