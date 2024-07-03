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Война санкций ,  
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В ЕС задумались о продлении транзита российского газа через Украину

Handelsblatt: Евросоюз ищет варианты продления транзита газа через Украину
Сюжет
Война санкций
Срок контракта на транзит газа через Украину истекает в конце года. Среди обсуждаемых вариантов сохранения закупок — заключение нового контракта с одной из европейских компаний и увеличение поставок из Азербайджана, пишет издание
«Газпром» GAZP ₽125,43 -0,61% Купить
Фото: Uwe Lein / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Lein / dpa / Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) ведет переговоры со странами ЕС, которые зависят от транзита российского газа через Украину, пишет Merkur.de со ссылкой на Handelsblatt. Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила такие переговоры. По информации Handelsblatt, ряд стран обсуждает возможность продлить транзит в «замаскированной форме».

Срок контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа через Украину истекает в конце декабря этого года, что вызывает беспокойство у Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии, которые по-прежнему закупают российский газ.

Как пишет Handelsblatt, речь идет о двух вариантах сохранения закупок российского газа: в первом случае речь идет о заключении нового контракта между «Газпром экспорт» и европейской компанией, которая будет закупать газ на российско-украинской границе, поставлять его в Евросоюз и платить Оператору ГТС Украины за транзит, сообщает ТАСС. Такой компанией, по информации издания, может стать австрийская OMV, у которой есть действующий контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2040 года.

Второй вариант предусматривает увеличение поставок газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP; он был запущен в 2018 году и является частью «Южного газового коридора» от Азербайджана до Италии). Однако этот трубопровод и так загружен, отмечает издание.

РБК направил запрос в «Газпром».

Bloomberg узнал об обсуждении ЕС продолжения транзита газа через Украину
Бизнес
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg Television, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. По его словам, замена российского газа на азербайджанский является «одним из предложений», которые сейчас обсуждаются.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной», — пояснил Зеленский. При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна не желает продлевать контракт с Россией. О том, что европейские компании в качестве одного из вариантов могут покупать и закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу, в июне сообщал Bloomberg.

В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет продлевать после 31 декабря контракт на транзит газа. Россия готова продолжать поставки через Украину, сообщил 3 июля вице-премьер Александр Новак. «Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», — указал он (цитата по ТАСС).

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Татьяна Киселева
транзит газа Украина ЕС Газпром
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