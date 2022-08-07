Ниинистё призвал Европу свыкнуться, что завтра больше не будет лучше

Европейцам придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, заявил президент Финляндии

Саули Ниинистё (Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Global Look Press)

Финнам и европейцам в целом придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

«Даже мы в Финляндии давно привыкли думать, что в следующем году все будет еще лучше. И такая резкая перемена, что так уже не будет, а вызовы растут, трудна», — отметил Ниинистё.

Такое положение дел может повлиять на единство Европы, а также требует самодостаточности и в обеспечении безопасности, несмотря на грядущее вступление страны в НАТО, и в обеспечении продовольствием, считает финский лидер.

По его словам, сейчас понять, какими будут отношения между Россией и Европой, Россией и Финляндией после военных действий на Украине, нельзя. Президент указал на растущее беспокойство из-за возможной эскалации и расширения конфликта.

Сейчас ЕС готовится к нехватке газа предстоящей зимой. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия уже «намеренно обрубила» поставки газа в 12 стран ЕС (что это за страны, она не уточнила). Все ответственные за энергетический кризис «находятся в Москве и больше нигде», говорила она. И призывала страны Евросоюза готовиться к худшему этой зимой. ЕК ранее согласовал сокращение потребления газа на 15%.

Российская сторона связывала ситуацию в Европе с санкциями, которые та ввела против России. О том, что ЕС своими руками нанес своей экономике серьезный урон, заявлял, в частности, президент Владимир Путин. Он оценивал потери Евросоюза от «санкционной лихорадки» за предстоящий год более чем в $400 млрд.

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