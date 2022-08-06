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Власти ФРГ призвали граждан экономить не менее 20% от энергопотребления

«Газпром» GAZP ₽176,58 -4,5% Купить

Немцам необходимо экономить не менее 20% от энергопотребления, чтобы избежать дефицита газа к декабрю, заявил глава Федерального сетевого агентства (входит в минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер, передает Reuters.

По его словам, Германия также должна сократить экспорт газа в соседние страны на 20% и импортировать от 10 до 15 ГВт/ч газа, чтобы избежать дефицита. «Если мы не сэкономим много и не получим никакого дополнительного газа, у нас возникнут проблемы», — сказал Мюллер.

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Фото:Daniel Reinhardt / DPA / Global Look Press

В июне «Газпром» дважды сокращал поставки по «Северному потоку», сославшись на задержку с отправкой в Россию турбины Siemens, которая находилась на ремонте в Канаде и вернуть которую обратно не получалось из-за антироссийских санкций. 25 июля «Газпром» объявил о выводе из эксплуатации еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Из-за этого суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» сократится с 67 млн до 33 млн куб. м (до 20% от проектной мощности).

На фоне ситуации с турбиной ЕС и Германия заявляли о политических, а не технических причинах сокращения поставок. В Москве это опровергали, заявив, что не используют газ как политический инструмент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия после возвращения газотурбинного двигателя продолжит поставки в технически возможных объемах, но напомнил о проблемах и с другими агрегатами.

26 июля страны ЕС пришли к «политическому соглашению» о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Мера будет действовать с 1 августа 2022-го до конца марта 2023 года. Страны сами будут решать, каким именно образом сокращать потребление газа.


 

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