Глава AmCham в России назвал приоритетные для отмены санкции США

Иностранный бизнес в России прежде всего хотел бы смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей, сообщил глава Американской торговой палаты в России. Также жизненно необходимо снять запрет на инвестиции

Президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК, отмены каких санкций американский (и вообще иностранный) бизнес в стране ждет в первую очередь.

Во-первых, речь об «авиационных» санкциях — запрещающих обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей. «В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — подчеркнул Эйджи. По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Во-вторых, компании — участницы AmCham в России выступают за снятие запрета на инвестиции. Весной 2022 года администрация США запретила американским компаниям осуществлять новые вложения в России, запреты на инвестиции в определенных российских секторах есть и у Евросоюза. «Многие компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, но данный запрет им очень мешает», — сказал Эйджи.

Третье — это снятие санкций с российских банков. По словам главы AmCham Russia, это нужно, чтобы решить проблему трансграничных платежей. «Это сразу снизит стоимость ведения бизнеса как для американских, так и для российских компаний и любых других. Из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз», — пояснил Эйджи. Под блокирующими санкциями США находятся все крупнейшие банки с российскими собственниками, кроме Россельхозбанка, который важен с точки зрения экспортных поставок российского продовольствия и продовольственной безопасности иностранных государств. По решению ЕС многие банки отключены и от международной системы финансовых сообщений SWIFT.

Наконец, бизнес хотел бы снятия ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику. «Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний», — заявил Эйджи.

Почему так важно снятие авиационных санкций

Российские гражданская авиация и авиапром к 2022 году оказались сильно зависимыми от американских и европейских производителей воздушных судов, комплектующих и провайдеров, обеспечивающих обслуживание техники. Поскольку с 2000-х годов российские авиакомпании получили возможность брать в лизинг самолеты иностранного производства через зарубежные лизинговые компании (предлагавшие конкурентоспособные ставки), за 20 лет практически все российские компании сформировали парки из машин производства Boeing (США), Airbus (Европа) и Embraer (Бразилия).

Конкуренцию иностранным судам составлял лишь разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в ГК «Ростех») в 2000-х годах ближнемагистральный SSJ100, но он уступал массовым моделям Boeing и Airbus в дальности полета и больше чем наполовину состоял из иностранных комплектующих. Среднемагистральный МС-21, разработанный для конкуренции с массовыми Boeing-737 и Airbus A319/320, на данный момент не вышел на рынок из-за необходимости его доработки.

"Не появилось пока «русского Boeing». Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить», — сказал Эйджи в интервью РБК.

После начала специальной военной операции на Украине США, Великобритания и страны Евросоюза ввели против России санкции, запрещающие поставлять российским компаниям воздушные суда, комплектующие и вести техническое обслуживание уже поставленных судов. Это увеличило стоимость и сроки техобслуживания бортов для перевозчиков, которые наладили поставки через альтернативные схемы. В ответ российские авиакомпании отказались возвращать большинство самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Страны ЕС и США также запретили полеты самолетов российских перевозчиков над своей территорией, что ударило по экономике российских авиакомпаний, для которых страны ЕС были наиболее прибыльными рынками. В ответ российские власти запретили полеты перевозчиков из недружественных стран над территорией России, что сказалось на бизнесе европейских эксплуатантов — через Россию пролегает самый короткий транзитный маршрут между странами Европы и Юго-Восточной Азии.

Правительство в 2022 году утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, которая предполагала ежегодный рост авиаперевозок до 116,1 млн человек в 2030 году и производство к 2031 году 1081 российского воздушного судна, в том числе импортозамещенной версии SJ100, МС-21 и других типов. Весной 2024 года план по производству техники был снижен до 994 единиц.

Зачем Запад вводил запрет на поставки товаров роскоши

В марте 2022 года США ввели запрет на поставки предметов роскоши в Россию. В перечне товаров, экспорт которых в Россию запретили США, оказалось около 570 товарных позиций. В список, в частности, вошли косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.), одежда и обувь, стоящая в опте более $1 тыс. за штуку.

Вслед за США ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию дороже €300 за штуку ввел и Евросоюз, к нему присоединилась и Великобритания. Позже США ужесточили порог стоимости товаров, которые признаются предметом роскоши, снизив его до $300 за единицу.

Как объясняли в правительстве США, ограничение доступа богатых россиян, включая «олигархов», к товарам роскоши должно «подчеркнуть для этих влиятельных индивидов финансовые последствия для их образа жизни от вторжения России на Украину». Испанская газета El Pais в прошлом году писала, что такие товары продолжают беспрепятственно поступать в Россию через третьи страны.

С приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа в январе 2025 года появились надежды на мирное урегулирование на Украине и отмену антироссийских санкций. 12 февраля Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле. В конце февраля Трамп не исключил, что «в какой-то момент» санкции с России могут быть сняты. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США подготовить потенциальный список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, сообщало агентство Reuters.