 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава AmCham в России назвал приоритетные для отмены санкции США

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Иностранный бизнес в России прежде всего хотел бы смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей, сообщил глава Американской торговой палаты в России. Также жизненно необходимо снять запрет на инвестиции

Президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК, отмены каких санкций американский (и вообще иностранный) бизнес в стране ждет в первую очередь.

Во-первых, речь об «авиационных» санкциях — запрещающих обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей. «В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — подчеркнул Эйджи. По его словам, по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Глава Американской торговой палаты: «Есть несколько схем возвращения»
Экономика

Во-вторых, компании — участницы AmCham в России выступают за снятие запрета на инвестиции. Весной 2022 года администрация США запретила американским компаниям осуществлять новые вложения в России, запреты на инвестиции в определенных российских секторах есть и у Евросоюза. «Многие компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, но данный запрет им очень мешает», — сказал Эйджи.

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Третье — это снятие санкций с российских банков. По словам главы AmCham Russia, это нужно, чтобы решить проблему трансграничных платежей. «Это сразу снизит стоимость ведения бизнеса как для американских, так и для российских компаний и любых других. Из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз», — пояснил Эйджи. Под блокирующими санкциями США находятся все крупнейшие банки с российскими собственниками, кроме Россельхозбанка, который важен с точки зрения экспортных поставок российского продовольствия и продовольственной безопасности иностранных государств. По решению ЕС многие банки отключены и от международной системы финансовых сообщений SWIFT.

Наконец, бизнес хотел бы снятия ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику. «Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний», — заявил Эйджи.

Почему так важно снятие авиационных санкций

Российские гражданская авиация и авиапром к 2022 году оказались сильно зависимыми от американских и европейских производителей воздушных судов, комплектующих и провайдеров, обеспечивающих обслуживание техники. Поскольку с 2000-х годов российские авиакомпании получили возможность брать в лизинг самолеты иностранного производства через зарубежные лизинговые компании (предлагавшие конкурентоспособные ставки), за 20 лет практически все российские компании сформировали парки из машин производства Boeing (США), Airbus (Европа) и Embraer (Бразилия).

Конкуренцию иностранным судам составлял лишь разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в ГК «Ростех») в 2000-х годах ближнемагистральный SSJ100, но он уступал массовым моделям Boeing и Airbus в дальности полета и больше чем наполовину состоял из иностранных комплектующих. Среднемагистральный МС-21, разработанный для конкуренции с массовыми Boeing-737 и Airbus A319/320, на данный момент не вышел на рынок из-за необходимости его доработки.

"Не появилось пока «русского Boeing». Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить», — сказал Эйджи в интервью РБК.

В США задержали двух американцев за передачу России авиатехнологий
Политика
Фото:Spencer Platt

После начала специальной военной операции на Украине США, Великобритания и страны Евросоюза ввели против России санкции, запрещающие поставлять российским компаниям воздушные суда, комплектующие и вести техническое обслуживание уже поставленных судов. Это увеличило стоимость и сроки техобслуживания бортов для перевозчиков, которые наладили поставки через альтернативные схемы. В ответ российские авиакомпании отказались возвращать большинство самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Страны ЕС и США также запретили полеты самолетов российских перевозчиков над своей территорией, что ударило по экономике российских авиакомпаний, для которых страны ЕС были наиболее прибыльными рынками. В ответ российские власти запретили полеты перевозчиков из недружественных стран над территорией России, что сказалось на бизнесе европейских эксплуатантов — через Россию пролегает самый короткий транзитный маршрут между странами Европы и Юго-Восточной Азии.

Правительство в 2022 году утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, которая предполагала ежегодный рост авиаперевозок до 116,1 млн человек в 2030 году и производство к 2031 году 1081 российского воздушного судна, в том числе импортозамещенной версии SJ100, МС-21 и других типов. Весной 2024 года план по производству техники был снижен до 994 единиц.

Зачем Запад вводил запрет на поставки товаров роскоши

В марте 2022 года США ввели запрет на поставки предметов роскоши в Россию. В перечне товаров, экспорт которых в Россию запретили США, оказалось около 570 товарных позиций. В список, в частности, вошли косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.), одежда и обувь, стоящая в опте более $1 тыс. за штуку.

Вслед за США ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию дороже €300 за штуку ввел и Евросоюз, к нему присоединилась и Великобритания. Позже США ужесточили порог стоимости товаров, которые признаются предметом роскоши, снизив его до $300 за единицу.

Как объясняли в правительстве США, ограничение доступа богатых россиян, включая «олигархов», к товарам роскоши должно «подчеркнуть для этих влиятельных индивидов финансовые последствия для их образа жизни от вторжения России на Украину». Испанская газета El Pais в прошлом году писала, что такие товары продолжают беспрепятственно поступать в Россию через третьи страны. 

Кремль оказался не в курсе намерений США смягчить санкции против России
Политика
Дмитрий Песков

С приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа в январе 2025 года появились надежды на мирное урегулирование на Украине и отмену антироссийских санкций. 12 февраля Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле. В конце февраля Трамп не исключил, что «в какой-то момент» санкции с России могут быть сняты. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США подготовить потенциальный список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, сообщало агентство Reuters.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Петр Канаев Петр Канаев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Герман Костринский Герман Костринский
санкции Американская торговая палата
Материалы по теме
Мишустин заявил, что санкциям не удалось лишить российских женщин цветов
Политика
Bloomberg узнал, что Трамп потребовал от Киева за ресурсную сделку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимумаФинансы, 07:02
Глава AmCham в России назвал приоритетные для отмены санкции СШАЭкономика, 07:01
Глава Американской торговой палаты: «Есть несколько схем возвращения»Экономика, 07:00
Россияне рассказали, где работают самые завидные невестыLife, 07:00
Глава МИД Китая обвинил США в «ответе на добро злом»Политика, 06:57
В разведке США сочли массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»Политика, 06:52
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Ростовской областиПолитика, 06:26
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Глава ЕК заявила, что Трамп хочет на Украине «мира через силу»Политика, 06:21
Глава МИД Китая заявил о неизменности дружбы с РоссиейПолитика, 06:02
Трамп призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»Политика, 05:50
США задумали закрыть «дюжину» консульств в ЕвропеПолитика, 05:34
В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. мОбщество, 05:01
Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет РоссииПолитика, 04:55
Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.Общество, 04:41