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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Серийные поставки самолета МС-21 решили снова сдвинуть

«Ростех» сообщил об очередном сдвиге серийных поставок самолета МС-21
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Глава «Ростеха» сообщил о сдвижке сроков поставки самолетов МС-21. «Аэрофлот» ожидал первые шесть машин в конце 2024 года.
Производство гидроагрегатов для самолётов МС-21 на авиационном заводе &laquo;Рубин&raquo; в&nbsp;Балашихе
Производство гидроагрегатов для самолётов МС-21 на авиационном заводе «Рубин» в Балашихе (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 переносится на 2025–2026 годы, сообщил журналистам в кулуарах перед ежегодным посланием президента Федеральному собранию глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Нет, до конца года не будет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «Интерфаксу»). По словам Чемезова, поставки сдвинутся на 2025 год, и ,«может быть, даже на 2026 год», испытания самолета еще не завершены.

Мантуров анонсировал перевод МС-21 и Superjet под единый бренд
Бизнес
Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Согласно паспорту инвестпроекта льготного лизинга российских самолетов в адрес группы «Аэрофлот» (утвержден в январе 2023 года), первые шесть МС-21 национальный перевозчик должен был получить в декабре 2024 года — январе 2025 года.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями «Ростеха». Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney.

Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Осенью 2018 года производитель композитного крыла для МС-21 — компания «Аэрокомпозит» — попал под санкции США, в результате которых лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла. Тогда разработкой российского аналога занялся «Росатом», но крыло опытных машин было сделано с применением иностранных композитов.

Росавиация увеличила до 211 максимум пассажиров для лайнера МС-21
Бизнес
Фото:uacrussia.ru / Global Look Press

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В конце 2021 МС-21 получил базовый сертификат типа в Росавиации. Самолет тогда был валидирован с иностранными двигателями и импортным сырьем для крыла. Примерно тогда же гендиректор корпорации «Иркут» (производитель МС-21) Андрей Богинский сообщал, что поставки эксплуатантам начнутся во второй половине 2022 года. Но после введения в 2022 году антироссийских санкций сроки поставок новых российских самолетов перенеслись.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова
МС-21 самолет Авиакомпании Ростех Сергей Чемезов
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