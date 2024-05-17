Власти изменили сроки поставок новых российских самолетов

Власти изменили сроки поставок и число запланированных к производству новых российских самолетов. Общее количество снизится до 994 за счет малых региональных машин, планы по магистральным сохраняются, а по Ил 96-300 увеличиваются

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Минпромторг пересмотрел планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства России. По итогу выполнения программы к 2031 году будет выпущено 994 самолета — на 87 меньше, чем планировалось два года назад, но снижение затронет только небольшие региональные самолеты, а не магистральные. Основные объемы производства теперь придутся на последнюю треть десятилетия, следует из текста документа.

Производство региональных самолетов

Почти все снижение объемов производства пришлось на небольшие региональные самолеты, которые российским авиакомпаниям должен будет поставить Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Общее количество самых маленьких самолетов программы — девятиместных «Байкалов» (ЛМС-901) — сократится на 15 штук, с изначально запланированных 154 до 139 самолетов. При этом первые пять машин будут поставлены на рынок не в 2024, а в 2025 году. В 2026–2029 годах УЗГА должен поставлять на рынок по 25 самолетов, а в 2030 году — 34 судна.

Корректируются количество и сроки поставок 44-местных самолетов «Ладога» (ТВРС-44). Вместо 140 самолетов будет поставлено 105, а сроки поставок первых машин сдвинутся с 2025 на 2028 год. В 2028–2030 годах УЗГА должен будет в ускоренном режиме производить по 35 самолетов в год, в предыдущей версии программы был предусмотрен менее жесткий график поставок — по 15–25 машин в год.

Еще одно сокращение объемов производства затронет 15-19-местные региональные самолеты. Самолеты L-410, локализацию которых планировал УЗГА, заменены в программе на российско-белорусский проект «Освей» (ЛМС-192). Вместо 178 самолетов L-410 будет произведено 158 «Освеев».

РБК направил запрос в УЗГА.

Поправки по Ильюшину

Сокращение ждет программу производства турбовинтового ближнемагистрального Ил-114-300, рассчитанного на 64–68 пассажиров.

Его разрабатывает ПАО «Ил», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех). Вместо 70 бортов российская гражданская авиация получит 51 самолет, сроки поставки первых машин сдвинулись с 2024 на 2026 год, когда должны быть произведены первые три самолета. В 2027–2030 годах ОАК должен поставлять по 12 самолетов в год.

При этом с 12 до 14 самолетов увеличится общее число дальнемагистральных Ил-96-300. Производственная программа с 2025 года остается неизменной, но в 2022–2023 годах уже поставлено по одному самолету, следует из текста распоряжения. Получатели этих бортов в документе не указаны.

Сроки по магистральным самолетам

Первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SSJ-100 на 98–103 пассажиров начнутся не в 2023, а в 2026 году, когда ПАО «Яковлев» должен будет выпустить сразу 30 машин. В последующие годы планируется выпуск 28 самолетов в год.

Первые среднемагистральные МС-21-310 на 181–211 человек будут поставлены не в 2024, а в 2025 году. При этом в 2025–2026 годах «Яковлев» должен будет собрать 40 бортов, которые изначально планировались к выпуску в течение 2024–2026 годов.

При этом их общее число остается неизменным: 142 самолета SSJ-100 и 270 лайнеров МС-21.

Поставки самолета Ту-214, разработанного в конце 1980-х годов, также скорректированы. В 2024 году будет поставлена одна машина этого типа вместо семи, в 2025 году — четыре вместо десяти. Но общее число бортов должно остаться неизменным — 115 самолетов.

В пресс-службе ОАК сказали, что сроки поставок самолетов синхронизированы с поставками двигателей и других агрегатов по программе импортозамещения. «Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. Обновленной программой предусмотрен «нагонный» график поставок», — пояснил представитель корпорации.

По его словам, после 2030 года планируется ежегодно производить по 12 самолетов Ил-114-300, поскольку «потребность в этом типе воздушного судна достаточно велика».

В пресс-службе Минпромторга сказали, что уточнения в Комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года сформулированы с учетом объявленных в феврале изменений сроков начала поставок воздушных судов. График скорректирован с учетом необходимости обеспечить короткий лаг между получением одобрительных документов и передачей воздушных судов заказчикам.

«Процесс сертификации и серийной сборки запараллелен. Сформирован задел самолетов. В частности, 16 SSJ и 12 самолетов МС-21 находятся в разной степени готовности. Они будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Рассчитываем, что это позволит после завершения испытаний обеспечить «догоночный» график выпуска и поставки лайнеров, чтобы реализовать пополнение флота к 2030 году», — пояснила представитель министерства.

Она добавила, что изменение объемов производства региональных самолетов связано с ходом работ по импортозамещению и заменой L-410 на российско-белорусские ЛМС-192 «Освей».

Источник РБК в авиапроме подчеркивает, что нагрузка сейчас лежит на производителях комплектующих. «Крайне важно, чтобы отечественные производители гражданской авиатехники смогли в полном объеме и качественно завершить работы по импортозамещению двигателей, узлов и агрегатов. Создание условий для безопасной перевозки пассажиров — ключевое условие выхода на рынок новой техники», — считает он.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев говорит, что изменение сроков в поставках МС-21 и SJ-100 связаны с необходимостью завершения сертификационных испытаний этих самолетов в полностью импортозамещенном облике. Корректировка сроков по самолетам меньшей размерности связана с синхронизацией этих программ с планами по выпуску двигателей для них.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что на средне- и дальнемагистральные суда приходится более 90% пассажиропотока в стране. «Несмотря на сокращение в новой редакции Комплексной программы общего числа запланированных к производству самолетов, оно не коснулось главного — магистральных воздушных судов. Это сегмент, который более всего беспокоит отечественные авиакомпании, оказавшиеся в условиях санкционных ограничений в отношении иностранной авиатехники», — говорит эксперт.

Он считает ожидаемым секвестирование региональных самолетов, находящихся на разных этапах разработки. «Важно, чтобы самолеты получились надежными и экономичными, отвечающими ожиданиям авиакомпаний», — добавил Гусаров.