В США задержали двух американцев за передачу России авиатехнологий

ФБР, Минюст и Минторг США расследуют дело о передаче авиатехнологий российской стороне. Двое американцев арестованы, они нарушили ограничения экспортного контроля, введенного для препятствия доступа к технологиям

Фото: Spencer Platt

Два гражданина США были задержаны в Канзас-Сити за передачу России авиационных технологий в нарушение американского экспортного контроля. Об этом заявил представитель Минторга США Мэттью Аксельрод на встрече Американской ассоциации адвокатов в Майами, передает Reuters.

Он отметил, что Минторг сотрудничает по этому делу с ФБР и Минюстом, но не уточнил подробности об арестах.

Ограничения экспортного контроля установлены США, чтобы воспрепятствовать доступу к России к технологиям, которые могут быть использованы в военных целях. Меры нацелены на аэрокосмический, оборонный и морской секторы экономики.

Власти России не раз называли западные санкции нелегитимными и больше мешающими самим инициаторам ограничений, а также требовали отменить эти меры.

В середине февраля за шпионаж в пользу России приговорили охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита к 13 годам и двум месяцам заключения. Суд постановил, что мужчина начал «подрывную деятельность» в 2018 году, скопировав многие документы, которые затем оказались у российских спецслужб. Коллеги подозревали охранника, что тот больше симпатизирует России, в частности президенту Путину», судья Марк Уолл назвал взгляды обвиняемого «антибританскими».