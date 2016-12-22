Медведев сообщил об «обиде» нефтяников из-за давления по ценам на бензин

По словам премьера, нефтяные компании обиделись из-за решения правительства принудить их заморозить цены. Медведев добавил, что власти не будут вводить заградительные пошлины на экспорт, если ситуация с ценами стабилизируется

Дмитрий Медведев и телеведущая Ирада Зейналова (слева направо) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Правительство было вынуждено надавить на нефтяные компании и заставить их подписать ноябрьское соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Я считаю, что мы поступили правильно. Что для нас важнее: чтобы нефтяные компании обязательно заработали, сколько они планируют заработать, или все-таки чтобы люди могли расплачиваться за бензин — те, у которых еще и денег немного совсем?» — задался вопросом премьер.

По его словам, при росте цен на нефть «наши нефтяные компании посчитали себя обиженными» из-за отсутствия ожидаемой прибыли на российском рынке. «Они пришли и говорят: «Знаете, мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали получать». А им кто-то это обещал?» — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что если ситуация с ценами на бензин в стране стабилизируются, то власти не будут предпринимать никаких дополнительных мер. «Если же ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные среди нефтяников решения, включая введение так называемых заградительных пошлин на экспорт. Но надеюсь, что до этого не дойдет», — добавил Медведев.

В начале ноября правительство и крупнейшие нефтяные компании России подписали соглашение о стабилизации цен на нефтепродукты на уровне июня 2018 года. Договор подписали «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Газпром нефть», «Татнефть», группа ТАИФ, «РуссНефть», «Нефтегазхолдинг» и «Новый поток».

В конце октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщал, что 40% регионов России испытывают дефицит топлива. Вину Баженов возложил на нефтяные компании, которые, по его словам, выставляют стоимость товара в опте выше, чем в рознице,​​​ в преддверии заморозки цен на бензин.

В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что цены на топливо были подняты из-за политики независимых АЗС, которые создали в регионах монопольные структуры для повышения стоимости бензина. «Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство. Значит, вынуждены даже поднимать цену», — отмечал Сечин. Глава «Роснефти» рекомендовал независимым АЗС зарабатывать на предоставлении клиентам дополнительных услуг.

В середине ноября «Роснефть» приостановила торги топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, только к 27 ноября они были восстановлены в полном объеме. В «Роснефти» заявляли, что пошли на такой шаг из-за нежелания продавать топливо перекупщикам, которые «незаконно завышают цены» и «используют свои АЗС для реализации контрафакта». В компании добавили, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов «искусственно подогревается недобросовестными игроками».