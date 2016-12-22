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Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС
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Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС
Заморозка цен на бензин, 01:51
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Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС
Глава «Роснефти» вновь обвинил независимых владельце АЗС в манипулировании ценами на рынке. По мнению Сечина, этому способствуют монопольные схемы торговли топливом в регионах
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсантъ FM» обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур в регионах, призываных подстегнуть рост цен на топливо.

«У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться. Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», — заявил глава «Роснефти».

По оценке, приведенной Сечиным, независимым сетям принадлежит доля в 30% рынка. «Эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», — заявил он.

Сечин в качестве примера рассказал о ситуации в одном из регионов, где «Роснефть» владеет шестью заправками. «Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях», — описал он ситуацию. Таким образом, с помощью цепочки посредников, уверен Сечин, независимые сети формируют выгодную для себя цену.

«Это одно слово — коррупция», — подчеркнул он.

Ранее, комментируя ситуацию с независимыми торговцами топливом, Сечин предложил сетям повышать рентабельность за счет оказания «дополнительных услуг». «Кто хочет работать независимо — может работать, но при этом должен поднимать и увеличивать объем дополнительных услуг, на этом зарабатывать», — сказал Сечин. Тогда глава «Роснефти» также оценил долю независимых сетей на рынке в 30% против 70% вертикально-интегрированных компаний.

В то же время, по оценке Независимого топливного союза (НТС), независимые заправки владеют 60% АЗС в России.

Десятка Козака: как нефтяники согласились заморозить цены на бензин
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В понедельник, 12 ноября, правительство и крупнейшие нефтяные компании («Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и др.) подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение также предписывает нефтяников как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить топливом независимые сети АЗС.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Игорь Сечин , бензин
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