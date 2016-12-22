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«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
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«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
Бизнес, 13:31
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«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
«Роснефть» со вторника начала торговать бензином на бирже в стандартном, а не в адресном режиме. Ее отказ участвовать в открытых торгах топливом ранее пообещала проверить антимонопольная служба
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом ТАСС рассказали участники торгов. РБК об этом же сообщил собеседник, близкий к участникам торгов. Слова источников подтверждают данные на сайте петербургской биржи.

«Есть продажи товара на базисах «Роснефти» в безадресном режиме», — сказал собеседник РБК. «Да, сегодня компания вернулась в торги в обычном режиме, причем на всех базисах поставки», — отметил один из источников агентства.

Представитель биржи комментировать ход торгов и их участников РБК не стал.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь заверил, что нефтяная компания никуда с СПбМТСБ не уходила и не сокращала объемов производства. «Роснефть», по его словам, работала с биржей для совершенствования ее деятельности и вчера направила предложения регуляторам, которые позволят убрать с СПбМТСБ некорректных игроков и привлечь добросовестных.

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Бизнес

«Мы надеемся, что наши предложения будут приняты очень быстро», — сказал РБК Леонтьев. В компании, по его данным, ожидают, что еще два пожелания «Роснефти» выполнит правительство, а именно обяжет поставлять все добычные компании не меньше 17,5% нефти на переработку для производства топлива для внутреннего рынка, а также обяжет компании продавать на бирже топливо пропорционально собственной добыче (сейчас такого правила нет). «Это позволит насытить рынок», — заметил Леонтьев.

О том, что «Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу, 15 ноября РБК рассказали несколько трейдеров и владельцев независимых АЗС. Леонтьев тогда отмечал, что компания «не обязана продавать свое топливо перекупщикам». 19 ноября продажи были возобновлены. С тех пор нефтяная компания торговала на бирже в режиме адресных сделок по ценам, которые были менее выгодны контрагентам по сравнению с рыночными. Отказ «Роснефти» участвовать в открытых биржевых торгах топливом 22 ноября пообещала проверить Федеральная антимонопольная служба.

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева, Евгения Маляренко.
Теги: «Роснефть» , Биржа
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