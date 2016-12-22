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Козак заявил о стремлении сохранить независимых нефтетрейдеров
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Козак заявил о стремлении сохранить независимых нефтетрейдеров
Заморозка цен на бензин, 21:37
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Козак заявил о стремлении сохранить независимых нефтетрейдеров
Власти считают важной систему независимых нефтетрейдеров и желают сохранить ее в рамках единого цивилизованного рынка. ЦБ и ФАС ранее должны были предоставить предложения по ограничению работы трейдеров на бирже
Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о принципиальной важности сохранения работы добросовестных трейдеров, рассказал РБК его представитель Илья Джус. Выступая на совещании с участием представителей независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, Козак указал, что считает их одним из системообразующих институтов рынка нефтепродуктов.

«Никто никогда не говорил о том, чтобы ликвидировать институт трейдеров или брокеров, речь идет о тонкой наладке их работы в рамках единого цивилизованного рынка», — уточнил Джус.

Он сообщил, что в ходе совещания стороны договорились совместно выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок. При Минэнерго при этом будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.

Власти и крупнейшие нефтяные компании России 12 ноября подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. В конце октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов жаловался на то, что 40% регионов страны испытывают дефицит в топливе. По его словам, в этом виновны нефтяники, которые выставляли стоимость на товар в опте выше розничных из-за планов по заморозке цен.

В ответ глава «Роснефти» Игорь Сечин посоветовал независимым АЗС извлекать прибыль из предоставления клиентам дополнительных услуг. Он также объяснил повышение цен на бензин политикой независимых АЗС, которые, по словам Сечина, создали в ряде регионов монопольные структуры для увеличения стоимости топлива. «Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство. Значит, вынуждены даже поднимать цену», — подчеркнул глава «Роснефти».

Одним из вариантов исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов называлась переквалификация участников торгов. При этом в протоколе совещания, которое проходило в конце октября и было посвящено ценам на бензин, Центробанку и ФАС предлагалось представить предложения по запрету на участие трейдеров в биржевых торгах. Речь шла о том, чтобы допускать к ним до 31 марта 2019 года только сети АЗС, конечных промышленных и сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей.

Баженов на это заявил, что запрет на участие в торгах на полгода «попросту убьет бизнес независимых трейдеров». По его словам, у них нет достаточного запаса прочности, чтобы продержаться до 31 марта 2019 года.

22 ноября директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила, что хотя доля трейдеров на рынке колеблется в районе 5–8%, именно они являются основными покупателями нефтепродуктов. Она при этом указала, что на товарном рынке стоит навести порядок. «Можно ужесточить условия допуска к биржевым торгам, предъявить к брокерам требования через правила биржи, мотивировать биржу, чтобы она осуществляла контроль. Это могут быть требования к капиталу, внутреннему учету, ​раскрытию информации», — сказала Селютина.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: нефтетрейдеры
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