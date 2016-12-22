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Сечин посоветовал независимым АЗС зарабатывать за счет допуслуг
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Сечин посоветовал независимым АЗС зарабатывать за счет допуслуг
Бизнес, 16:31
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Сечин посоветовал независимым АЗС зарабатывать за счет допуслуг
В мире, по мнению Игоря Сечина, все независимые сети автозаправок связаны с нефтепереработкой. Российским сетям АЗС, у которых нет заводов и месторождений, глава «Роснефти» посоветовал зарабатывать на дополнительных услугах
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин посоветовал независимым сетям АЗС повышать рентабельность за счет оказания клиентам дополнительных услуг. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в рамках визита президента Владимира Путина в Сингапур.

По словам Сечина, в мировой практике «все независимые сети существуют только при нефтепереработке». «Кто хочет работать независимо — может работать, но при этом должен поднимать и увеличивать объем дополнительных услуг, на этом зарабатывать», — сказал Сечин.

Сечин также обвинил некоторых игроков рынка в искажении общей картины. По его мнению, слова о том, что независимые сети поставляют на рынок порядка 60% потребляемого в розницу топлива, не соответствуют действительности. «Ровно наоборот. По проливам, то есть по фактической реализации топлива, 70% рынка —это ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании) и порядка 30% — это независимые сети», — добавил Сечин. Как подсчитывал ранее Независимый топливный союз (НТС), независимые заправки владеют 60% заправок в России. О поставке на рынок 60% потребляемого топлива в НТС не заявляли.

В понедельник, 12 ноября, правительство и крупнейшие нефтяные компании («Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и др.) подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение также предписывает нефтяников как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить топливом независимые сети АЗС.

Десятка Козака: как нефтяники согласились заморозить цены на бензин
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В конце октября, еще до заключения соглашения, президент Независимого топливного союза Павел Баженов сетовал на то, что в 40% регионов России наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний. Он обвинил нефтяников в выставлении цен на товар в опте выше розничных. Дело в том, что из-за планов заморозить цены на топливо крупнейшие нефтекомпании повысили стоимость топлива в опте еще в сентябре.

Правительство при этом намерено следить за ростом цен на топливо на АЗС. Вице-премьер Дмитрий Козак просил ФАС и Федеральную налоговую службу проверить независимые АЗС и «обратить особое внимание» в случае превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного в соглашениях правительства и нефтяников от 12 ноября.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Роснефть»
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