Все нефтяники подписали соглашения о заморозке цен на бензин

Нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизтопливо — они подписали соглашения c руководством Минэнерго. Если хоть одна компания нарушит обязательства, правительство введет заградительные пошлины

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Все нефтяные компании подписали соглашения для стабилизации цен на нефтепродукты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента с членами правительства России, передает корреспондент РБК.

Козак сообщил, что соглашения были подписаны в период с 7 по 10 ноября, и до каждой компании доводилась информация об объеме поставок на внутренний рынок. Вице-премьер отметил, что все нефтяные компании выдерживали свои обязательства, однако с середины августа цены на нефтепродукты на бирже начали расти, в связи с этим снижалась маржинальность розничного сегмента рынка.

Козак подчеркнул, что ситуация на российском рынке нефти и нефтепродуктов стабилизирована, а цены заморожены.

Заморозка бензина

В четверг, 8 ноября, представители 10 крупнейших нефтегазовых компаний заключили специальные топливные соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о стабилизации цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте. Соглашения были заключены в здании Минэнерго.

Накануне премьер Дмbтрий Медведев подписал постановление правительства, которое как раз предписывало Минэнерго и ФАС заключить такие соглашения с нефтяниками. В соответствии с этими договоренностями, до конца 2018 года нефтяные компании должны будут заморозить цены на топливо и держать их на уровне начала июня. Для каждого региона правительство определило индикативную оптовую цену. Кроме того, нефтяники должны будут минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС (в отличие от крупных холдингов у них нет заводов и месторождений).

Сдерживание цен в опте и увеличение предложения должны помочь сохранить бизнес независимым АЗС. Ранее их владельцы жаловались на дефицит дизеля, который крупные нефтяные компании отказываются продавать, и на завышение оптовых цен.

В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18% на 20%), а далее — не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6%), следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября, на котором обсуждались меры по стабилизации цен на рынке.

Минэнерго и ФАС будут ежедневно мониторить ситуацию на рынке. Если хотя бы одна нефтяная компания нарушит заключенные договоренности, правительство уже через несколько дней может резко повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.

Козак также поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» в случае превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного в соглашениях правительства и нефтяников.

Нерешенные проблемы

Несмотря на заключенные договоренности, независимые сети АЗС все еще жалуются на дефицит топлива. «Во многих регионах страны все еще невозможно купить дизельное топливо и бензин мелким оптом на нефтебазах. Нефтяные компании снизили оптовые цены, но товара все равно нет», — сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Производство бензина по его данным, сократилось.

Это подтверждает гендиректор компании «Комплект-сервис» (продает топливо оптом и в розницу на Дальнем Востоке) и глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. «7 ноября нефтебазы дочерних структур «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. — РБК) в Уссурийске снизили мелкооптовые цены на топливо до индикативных значений, которые установило правительство (на 11-14,5 тыс. руб. за т по дизельному топливу, на 4-7 тыс. руб. за т по бензину)», — рассказал Чирсков. Но, по его словам, топлива на продажу по новым ценам нет, а у «ННК-Приморнефтепродукт», подконтрольной «Нефтегазхолдингу», в прайс-листе зимний дизель просто отсутствует.

Вторая проблема касается трейдеров, которым, по просьбе нефтяников, правительство планирует временно запретить работу на бирже. ФАС, ЦБ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) должны до 12 ноября подготовить изменения в правила биржевых торгов, чтобы до 31 марта 2019 года на них допускались только сети АЗС и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители. Это делается «для исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов», говорится в протоколе по итогам совещания у Козака.

Запрет на участие в торгах трейдерам почти на полгода «попросту убьет их бизнес», говорил ранее РБК Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, который объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров. По его словам, у трейдеров нет достаточного запаса прочности, чтобы продержаться почти полгода. В этом случае пострадавшей стороной также окажется и независимая розница, которая сейчас получает оборотные средства в отсрочку со стороны независимого трейдинга, указывал он.

Однако это временная мера, говорил РБК источник, близкий к правительству. С 2019 года нефтяники смогут получать субсидии на сдерживание цен из бюджета, и правительство сможет вернуться к развитию рыночных биржевых механизмов, пояснял он.