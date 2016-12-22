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«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи
Заморозка цен на бензин, 18:26
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«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи
Около 80% игроков на товарно-сырьевой бирже — недобросовестные перекупщики, извлекающие дополнительные доходы из ситуации с ценами на топливо, заявили в компании
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

«Роснефть» выпустила заявление о том, что происходит на внутреннем рынке нефтепродуктов (есть у РБК). Компания отметила, что ситуация «искусственно подогревается недобросовестными игроками».

В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».

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Компания также отметила, что перекупщики получают дополнительные доходы из-за соглашения нефтяников с правительством об ограничении цен на бензин и дизель. Их долю на рынке в «Роснефти» оценили в примерно 80%. «Отдельные компании», которые созданы бывшими сотрудниками Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, «получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах», подчеркнула госкомпания.

В «Роснефти» заявили, что похожая ситуация наблюдается и на региональных рынках, и раскритиковали независимые сети АЗС. По мнению компании, они формируют «незаконно завышенные цены» и «используют свои АЗС для реализации контрафакта».

«Роснефть» выступает за развитие биржевой торговли нефтепродуктами и против договорных или непрозрачных сделок, следует из сообщения.

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В прошлый четверг, 15 ноября, компания, которая обеспечивает до 40% предложения, приостановила поставки топлива на биржу. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил в комментарии РБК, что она «не обязана» продавать топливо перекупщикам. Продажи возобновились только в понедельник, 19 ноября.

На следующий день после приостановки торгов цены выросли на все виды топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в комментарии РБК предупреждал, что, если «Роснефть» не возобновит продажу, в некоторых регионах может вскоре возникнуть дефицит.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Роснефть» , бензин , биржа
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