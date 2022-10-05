EUobserver узнал, что ЕС не стал включать АЛРОСУ в санкционный список

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Когда вместо косметолога лучше идти к пластическому хирургу Pro, 15:34
Испания и Португалия объявили о включении Украины в заявку на ЧМ-2030 Спорт, 15:33
«Русское радио» убрало песни Пугачевой из эфира Life, 15:31
Минобороны сообщило об уничтожении ангара с «Байрактарами» под Николаевым Политика, 15:26
Два призера Олимпийских игр по борьбе получили повестки в военкомат Спорт, 15:24
Минобороны заявило об атаке превосходящих сил на Криворожском направлении Политика, 15:23
Авербух назвал хорошим опытом для Щербаковой работу ведущей ледового шоу Спорт, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию Политика, 15:16
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 15:15
Мэр Донецка сообщил о гибели двух людей из-за обстрелов Политика, 15:00
Роскомнадзор назвал причину блокировки криптобиржи OKX Крипто, 14:58
Кремль назвал Пригожина «болеющим душой за происходящее» бизнесменом Политика, 14:53
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 14:52
Литва отложила демонтаж советского мемориала после вмешательства ООН Политика, 14:52
Война санкций ,  
0 

EUobserver узнал, что ЕС не стал включать АЛРОСУ в санкционный список

EUobserver: ЕС исключил АЛРОСУ из проекта нового санкционного списка
С санкциями против АЛРОСА и российских алмазов в целом не согласилась одна страна — Бельгия. Таким образом она защитила от потери рабочих мест мировую столицу бриллиантов город Антверпен
АЛРОСА ALRS ₽67,46 +4,04% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Несмотря на «серьезную эскалацию на Украине» Евросоюз отказался от планов вводить санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщает EUobserver со ссылкой на документы ЕС.

Против санкций выступила Бельгия, «удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячам рабочих мест» в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Политика
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

29 сентября издание сообщило, что кроме объявленных ранее планов ввести ограничения на цену российской нефти в новый отраслевой санкционный пакет Евросоюза могут попасть алмазодобывающая компания АЛРОСА, икра, водка и сигареты и другие товары. При этом отмечалось, что санкции ударят по компании «АЛРОСА», но пощадят остальную часть алмазодобывающего сектора России.

3 октября посол Польши в Брюсселе Анджей Садось сообщил, что Еврокомиссия не смогла включить в санкционный список российские алмазы. Он выразил свое недоумение тем, что включение алмазов в список санкционных товаров «станет поражением» лишь одной страны и одного города в Европе, имея в виду сопротивление Бельгии санкциям, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов. «Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков», — сказал он.

В тот день на торгах на Мосбирже акции АЛРОСА выросли в моменте на 7,06%, достигнув ₽64,23 за бумагу.

NYT узнала о призыве Запада присвоить алмазам из России статус «кровавых»
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости


В то же время США неоднократно вводили санкции против АЛРОСА. 8 апреля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании. «Сегодня OFAC расширяет предыдущие санкции <...> за то, что принадлежит или контролируется, или за то, что действовала или намеревалась действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства России», — говорилось в сообщении. Крупнейший в мире добытчик алмазов подпал под действие указа 14 024, предусматривающего блокировку активов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников
Инструкции

Ограничения против АЛРОСА планировалось включить в восьмой пакет санкций Евросоюза. Один из ключевых его компонентов — включение потолка цен на российскую нефть. 4 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, каких ослаблений удалось добиться Будапешту. Потолок цен на нефть не будет распространятся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Кроме того, Будапешт добился того, что из нового санкционного пакета была исключена атомная энергетика.

Теги
АЛРОСА алмазы санкции Евросоюз
Материалы по теме
США расширили санкции против АЛРОСА
Политика
Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Политика
NYT узнала о призыве Запада присвоить алмазам из России статус «кровавых»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter