EUobserver узнал, что ЕС не стал включать АЛРОСУ в санкционный список

С санкциями против АЛРОСА и российских алмазов в целом не согласилась одна страна — Бельгия. Таким образом она защитила от потери рабочих мест мировую столицу бриллиантов город Антверпен

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Несмотря на «серьезную эскалацию на Украине» Евросоюз отказался от планов вводить санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщает EUobserver со ссылкой на документы ЕС.

Против санкций выступила Бельгия, «удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячам рабочих мест» в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

29 сентября издание сообщило, что кроме объявленных ранее планов ввести ограничения на цену российской нефти в новый отраслевой санкционный пакет Евросоюза могут попасть алмазодобывающая компания АЛРОСА, икра, водка и сигареты и другие товары. При этом отмечалось, что санкции ударят по компании «АЛРОСА», но пощадят остальную часть алмазодобывающего сектора России.

3 октября посол Польши в Брюсселе Анджей Садось сообщил, что Еврокомиссия не смогла включить в санкционный список российские алмазы. Он выразил свое недоумение тем, что включение алмазов в список санкционных товаров «станет поражением» лишь одной страны и одного города в Европе, имея в виду сопротивление Бельгии санкциям, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов. «Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков», — сказал он.

В тот день на торгах на Мосбирже акции АЛРОСА выросли в моменте на 7,06%, достигнув ₽64,23 за бумагу.

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В то же время США неоднократно вводили санкции против АЛРОСА. 8 апреля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании. «Сегодня OFAC расширяет предыдущие санкции <...> за то, что принадлежит или контролируется, или за то, что действовала или намеревалась действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства России», — говорилось в сообщении. Крупнейший в мире добытчик алмазов подпал под действие указа 14 024, предусматривающего блокировку активов.

Ограничения против АЛРОСА планировалось включить в восьмой пакет санкций Евросоюза. Один из ключевых его компонентов — включение потолка цен на российскую нефть. 4 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, каких ослаблений удалось добиться Будапешту. Потолок цен на нефть не будет распространятся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Кроме того, Будапешт добился того, что из нового санкционного пакета была исключена атомная энергетика.