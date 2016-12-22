Депутаты предложили пополнять Пенсионный фонд коррупционными деньгами

Согласно поправкам, депутат не сможет поменять свое решение после отказа от выплаты. Она является соцгарантией деятельности парламентариев и рассчитывается в зависимости от стажа и «денежного вознаграждения» депутата

Представители «Единой России» в Госдуме и Совете Федерации внесли законопроект, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) должны передаваться все имущество и деньги, конфискованные у фигурантов коррупционных дел.

Прибыль от коррупции

Предполагается, что коррупционные деньги должны стать новым источником дохода для бюджета ПФР, заявил секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что за последние шесть лет объем таких поступлений в бюджет составил более 1,2 млрд руб., передает «Интерфакс».

Впервые предложение направлять на пенсии денежные средства, конфискованные в соответствии с приговорами суда по коррупционным преступлениям, а также средств, вырученные от реализации конфискованного у коррупционеров имущества, были озвучены в августе, когда партия обсуждала пенсионную реформу.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды [бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия] Захарченко, где миллиарды [начальника Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория] Слабикова, где миллиарды других коррупционеров и взяточников», — заявлял тогда Турчак.

Ранее все конфискованное имущество Захарченко и его близких было обращено в доход государства. В этом списке было около 30 квартир и машиномест, 4 автомобиля, золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте. Общая сумма имущества и денежных средств составила почти 9 млрд руб. Как заявлял «Интерфаксу» руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, эти 9 млрд составляют 3,6% ежемесячного трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд. По словам Неверова, сумма ежемесячных дотаций ПФР — порядка 250 млрд руб.

Сейчас напрямую в Пенсионный фонд поступают средства, которые работодатель платит за сотрудников в виде 22% от фонда оплаты труда.

В декабре 2017 года Генпрокуратура оценивала ущерб от коррупции в России за два года в сумму около 150 млрд руб., 11 млрд из них коррупционеры погасили добровольно, 78 млрд руб. было изъято в пользу государства.

По данным PricewaterhouseCoopers (PwC) на май текущего года, коррупция и взяточничество являются в России одним из самых распространенных видов экономического преступления, уступая только незаконному присвоению активов. Торгово-промышленная палата выяснила, что, согласно данным на декабрь прошлого года, с коррупцией сталкивались около 80% предпринимателей, при этом в июле текущего года почти 40% предпринимателей заявили, что ситуация в этой сфере улучшилась.

Британская консалтинговая компания Ernst & Young весной прошлого года поставила Россию на 16-е место по уровню коррумпированности бизнеса среди стран региона EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка).

Депутаты без повышений

В четверг, 6 сентября, единороссы также внесли поправки о возможности для депутатов добровольно отказаться от пенсионных преференций.

Согласно действующему законодательству, у депутатов и сенаторов есть право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости. Для получения доплаты, которая относится к социальным гарантиям их деятельности, им нужно написать соответствующее решение на имя министра труда и соцзащиты. Лица, отработавшие в парламенте более пяти лет, при выходе на пенсию получают специальную доплату — такую, чтобы их пенсия была не меньше 55% от так называемого «денежного вознаграждения депутата». Для отработавших более десяти лет, размер доплаты увеличивается так, чтобы общий размер пенсии составлял 75% денежного вознаграждения.​

Внесенные поправки вводят возможность для депутатов подать также заявление с отказом от такой выплаты.

«Такой добровольный отказ становится по закону безотзывным», — пояснил Андрей Турчак, передает ТАСС. То есть отказавшийся депутат или сенатор не сможет изменить свое решение.

В конце августа при обсуждении партией пенсионной реформы Турчак предложил единороссам «начинать с самих себя» и внести изменения о пенсионных преференциях. Тогда секретарь генсовета заявлял о полном аннулировании пенсионных преференций для парламентариев.

Предполагается, что в случае принятия поправок, новая норма законодательства вступит в силу 1 января 2019 года.

В июле Госдума обнародовала данные о размере зарплат и пенсий депутатов. Средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога составила в текущем году более 347 тыс. руб. Размер «денежного вознаграждения депутата», от которого рассчитывается доплата к пенсии, составила почти 85 тыс. руб. Таким образом, пенсия парламентария, отработавшего хотя бы один полный срок — более 46,5 тыс. руб. Депутат, отработавший более 10 лет, получается 63,6 тыс. руб.

При этом средняя пенсия по стране составляет менее 15 тыс. руб.