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Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
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Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
Политика, 14:07
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Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
За первые шесть месяцев текущего года народные избранники в среднем получали по 328,5 тыс. руб. после всех налогов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума раскрыла данные о размере зарплат и пенсий депутатов Госдумы.

В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога 399,3 тыс. руб).

При этом по данным за шесть месяцев 2018 года фактически начисленная среднемесячная заработная плата — то есть с учетом дней болезни и отпусков — составила 338,5 тыс. руб. «чистыми» (388,5 тыс. руб. до налогов).

В Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, выполнявшие свои обязанности не менее пяти лет. Для расчета используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

Те, кто проработал в Госдума от пяти до 10 лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты. исполнявшие свои обязанности более 10 лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.

«Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.

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Как ранее писал РБК, из опубликованных в апреле членами Совфеда и Госдумы деклараций следовало, что их средний доход в 2017 году резко вырос. Так, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост на 25,6%).

В январе РБК выяснил, что затраты на обеспечение деятельности Госдумы в 2018 году выросли на 8,4% по сравнению с 2017 годом. Из сметы нижней палаты парламента следовало, что ее содержание обойдется бюджету в 10,69 млрд руб. Для сравнения, в 2017 Госдума получила из бюджета 9,86 млрд руб, в 2016-м — 10,129 млрд руб.

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Политика

Источники РБК в Госдуме тогда объясняли, что рост финансирования нижней палаты связан с индексацией зарплат депутатов на 4%, с дополнительными затратами на деятельность парламентариев в регионах, а также с расходами на обновление парламентского телевидения. Кроме того, смета предусматривала рост расходов на международную деятельность. 

Содержание Совета Федерации обходится России в меньшую сумму. Так, в 2017 году из бюджета верхней палате было выделено 5,6 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд приходится на оплату труда сенаторов и их помощников, на телевидение Совета Федерации — 210 млн руб.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Госдума , пенсия , Зарплаты
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