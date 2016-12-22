Все имущество семьи полковника Захарченко обратили в доход государства

Все имущество семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко на 9 млрд руб. обращено в доход государства, сообщил РБК его адвокат Александр Горбатенко.

В 2016 году Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. В ходе обысков в его кабинете и квартире родственников обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты. К настоящему времени СК закончил расследования по трем эпизодам: двух взяток по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 294 УК (воспрепятствование производству предварительного расследования). Следствие по другим эпизодам получения взяток продолжается.

В начале июля СК сообщил, что изъятые у Захарченко 9 млрд руб. были перечислены на счет казначейства. В конце июля Росимущество выставило на продажу Mercedes-Benz 250, принадлежавший Захарченко, за 690 тыс. руб.

В середине августа Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела о взятках. Он назвал обвинение «субъективным мнением» следствия.