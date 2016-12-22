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Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства госсредств
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Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства госсредств
Политика, 04:48
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Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства госсредств
Для сдерживания воровства не хватает политических и национальных институтов, а мнение о том, что коррупция широко распространена, «к сожалению, оправданно», рассказал Алексей Кудрин в интервью
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что причиной воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали. Об этом он ​рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин в интервью. По его словам, в том, что так считает общество, виновата и Счетная палата. «Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство», — отметил он.

Кудрин подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция, реальная подотчетность органов власти своим избирателям. «Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», — добавил чиновник.

Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты
Экономика

Говоря о госзакупках, Кудрин отметил, что «у нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего». «Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает», — сказал глава Счетной палаты.

По его словам, для этого нужно обрабатывать данные и облегчать их понимание для простого человека. «Этим мы начали заниматься, в том числе в Комитете гражданских инициатив, который способствует продвижению таких программ. Здесь мы сможем это делать просто профессионально, для общей пользы «пользуясь служебным положением», — заключил Кудрин.

В начале августа, отвечая на вопрос РБК, Кудрин рассказал, что Счетная палата в течение года сформулирует предложения по расширению антикоррупционных полномочий органа внешнего государственного контроля. По его словам, по итогам проверок исполнения бюджета 2017 года нарушения были обнаружены практически во всех министерствах: от недостаточно четкого отражения каких-то операций до нецелевого использования средств.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Алексей Кудрин , Счетная палата
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