Бизнес заметил снижение коррупции в России

Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране, следует из опроса Торгово-промышленной палаты. Чаще всего с коррупцией по-прежнему сталкиваются при получении справок и в рамках контрольно-надзорной деятельности

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

За последний год уровень коррупции в стране снизился — об этом заявили 39% предпринимателей, хотя еще полгода назад так считали 25% опрошенных. Такие данные содержатся в исследовании «Бизнес-барометр коррупции» (есть у РБК), который подготовила Торгово-промышленная палата России. Рост коррупции заметили 9,5% опрошенных, 31,8% не увидели изменений.

Исследование проводилось с 2016 года в четыре этапа — каждые полгода ТПП опрашивала предпринимателей по всей стране, представляющих микро-, малый, средний и крупный бизнес. В четвертом, заключительном этапе опроса приняли участие 40,7 тыс. предпринимателей. Опрос проводился анкетным способом.

По сравнению с предыдущим этапом снизилось и число предпринимателей, заявивших о постоянных проявлениях коррупции в их работе — сейчас с ней сталкиваются всего 10,3% опрошенных (против 13,1% в прошлом октябре), следует из опроса. Еще 72,1% сказали, что время от времени встречаются с коррупцией, ответ «никогда» выбрали 17,6%.

Взятка за закрытие

«Тройка лидеров наиболее коррумпированных сфер не изменилась, хотя в целом по данным направлениям отмечается понижающая динамика», — говорится в исследовании. Чаще всего, по данным ТПП, с коррупцией предприниматели сталкиваются при получении разрешений и справок (об этом говорят 39,1% респондентов), а также в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%).

Предприниматели отметили снижение коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок (замыкает тройку): с момента предыдущего опроса соответствующий показатель опустился с 32,4 до 30,1%. Однако сильнее всего фактор коррупции за полгода упал в сфере соблюдения санитарных норм (до 19,6 с 25,5%).

Вместе с тем есть направления, где отмечается рост коррупционной активности. Это регистрация сделок с недвижимостью (26,2%) и сфера закрытия бизнеса, где зафиксирован рост с 12 до 18,2%.

С необходимостью делать неофициальные платежи или подарки должностным лицам» сталкивались 35,5% предпринимателей, сообщала ТПП по итогам третьего этапа исследования. Исходя из последнего опроса делать подарки на сумму до 25 тыс. руб. приходилось 54,8% респондентам. Остается значительным — почти 14% — число предпринимателей, выплачивающих от 25 тыс. до 150 тыс. руб. В еще более дорогих подарках призналась незначительная часть предпринимателей: 4,3% назвали сумму от 150 тыс. до 1 млн руб., еще 1,4% — более 1 млн руб.

Коррупция — это многогранное явление, а данный опрос отражает его разнонаправленность, говорит первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Например, когда в области госзакупок начинает вводиться электронный аукцион и становятся более-менее понятными условия участия, коррупция снижается, прямой сговор становится невозможным между участниками аукциона и организаторами, но в то же время в каких-то других сферах коррупция может увеличиваться», — считает он.

При этом коррупцию нельзя назвать главной проблемой бизнеса, убежден эксперт. По его словам, хуже ситуация с «избыточными требованиями и неумным регулированием». «Мы все время пытаемся сделать его умным, но пока это плохо получается», — признает Корочкин. Также на предпринимателях сказываются покупательская способность населения и снижение роста экономики, отмечает он.

Национальный план

В ходе последнего этапа опроса предпринимателей впервые попросили оценить действия федеральных властей по противодействию коррупции. Выяснилось, что 40% предпринимателей не считают их эффективными. Кроме того, каждый четвертый бизнесмен ответил, что «если бы коррупция и взяточничество вдруг исчезли», его бизнес развивался бы успешнее, а годовой объем продаж мог бы быть выше.

В июне этого года президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Следить за выполнением всего комплекса мероприятий будет специально созданная рабочая группа.

Среди утвержденных мер — усовершенствование системы запретов, ограничений и требований, которые установлены для противодействия коррупции. Соответствующие законопроекты кабмин должен будет внести в Госдуму до 1 ноября. Среди прочего от правительства требуется усовершенствовать порядок получения подарков чиновниками.

Предприятия все реже сталкиваются с коррупцией, считает эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. По его словам, для оплаты «подарков» нужно иметь «черный нал», а в связи с активным обелением компаний иметь такие средства стало сложнее. «Многие готовы пойти на оплату официальных услуг, хоть это может быть и дороже. Кроме того, по моему опыту, сейчас в бизнес входит все больше иностранных компаний, а они никогда не будут давать взятку, это и этический подход, и принципиальная позиция юристов», — говорит эксперт.

Главные проблемы бизнеса — увеличение налоговой нагрузки в сумме с ростом собираемости, снижение рентабельности бизнеса на фоне санкций, а также падение платежеспособного спроса, считает Филиппов. «Поэтому бизнес будут прижимать не коррупционными методами, а совершенно официальными, и последствия здесь могут быть суровее», — говорит эксперт.