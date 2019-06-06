О чем говорило правительство на ПМЭФе

Что происходило с нацпроектами

Прошлый Петербургский форум пришелся на период полуопределенности для российской экономики: новое правительство тогда уже сформировалось, президент Владимир Путин подписал майский указ на следующие шесть лет на 25 трлн руб., однако его деталей еще не было, как и публичного понимания, за счет чего будут финансироваться указы. Но вскоре после форума правительство решилось на повышение пенсионного возраста и НДС, а уже затем разработало нацпроекты — более подробный формат майского указа.

Нацпроекты были утверждены к концу прошлого года. При этом за первый квартал 2019 года уровень исполнения расходов на них составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема, оценивала Счетная палата. Это проблемы, характерные для ранней стадии нацпроектов, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ, беспокоит другое: «Я как раз предполагаю, что освоение средств в конечном счете будет практически полным. Беспокойство за несвоевременное финансирование — скорее проблема начальная. А более серьезный вопрос: будут ли результаты, даже если будет софинансирование?»

О рисках для нацпроектов незадолго до ПМЭФ сообщило агентство Bloomberg: его источники рассказали, что чиновники представили Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву данные, из которых следует, что достичь всех целей в планируемый срок до 2024 года не получится. Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил РБК, что его ведомство готовило такой экспертный доклад: «Любой долгосрочный проект — всегда живая история, которая меняется, которую нужно донастраивать, анализировать, что получается, что не получается».

Опасения кредитного бума

Главное опасение, которое финансовые и экономические власти высказали на ПМЭФ, касается закредитованности населения. При нынешних темпах роста потребкредитования экономика может перейти к падению, предупредил Орешкин: «Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип — это потребительский кредит. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия».

Министр привел тревожные, с его точки зрения, данные: за последние 12 месяцев потребительский кредитный портфель увеличился на 1,8 трлн руб. — это около 2% ВВП — за счет необеспеченных потребительских кредитов. По данным ЦБ, задолженность физических лиц по кредитам на 1 мая 2019 года достигла 15,85 трлн руб. при росте почти на 24% за год.

В последние годы большая часть кредитного предложения была создана через банки «Открытие», «Траст» и Бинбанк, которые впоследствии попали под санацию, — это то кредитное предложение, которое ушло на сторону и стоило государству больше 1 трлн руб. (траты ЦБ на санацию), заявил Орешкин.

Нынешний темп роста кредитования не соответствует росту доходов, заявил Орешкин: в банковской системе произошел перекос в сторону розничного кредитования, и это несет серьезные риски. «Наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребкредитовании», — сказал он. Случиться рецессия может в 2021 году, допустил министр.

С этим резко не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Совершенно ложно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или пузыря». Благодаря политике ЦБ банки имеют дополнительные буферы капитала, добавила она.

Замедлить потребкредитование в пользу корпоративного, как часто предлагает Минэкономразвития, не получится, уверена глава ЦБ: компаниям в первую очередь нужно снижение рисков в корпоративном секторе. Проблема потребкредитов — в доходах населения, считает Набиуллина: «Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни. Они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов». Если у людей будут занятость и растущие доходы, им не понадобятся кредиты, сказала она.