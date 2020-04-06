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Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и нефтью по $10

Власти разработали два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний. В первом карантин закончится летом, а нефть будет стоить $20 за баррель, во втором — экономическая активность будет заморожена до осени при нефти по $10
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий. Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.

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Экономика

Документ Минпромторга с обрисовкой двух стресс-сценариев есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в Минпромторге и федеральный чиновник. Сценарные условия должно было разработать Минэкономразвития, а профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) — организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. Минэкономики подготовило именно такие стресс-сценарии, что содержатся в документе Минпромторга, подтверждает федеральный чиновник.

К стресс-тестам привлекли шесть банков

2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк должны собрать сведения о своих клиентах, проанализировать их финансовое состояние и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг. Предполагается, что аналогичные письма направили в адрес своих предприятий из списка системообразующих и другие ведомства. В обновленном в прошлом месяце списке — 646 предприятий.

«Вчера от банков пришел запрос на предоставление данных, мы ответили согласием», — сообщил РБК заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам компании «Уралхим» Игорь Буланцев.

РБК направил запросы в Минпромторг (курирует более 300 системообразующих предприятий), а также в Минэнерго, которое отвечает за 70 с лишним предприятий из списка. «Действительно, на данный момент проводятся стресс-тесты», — ответило на запрос Минэкономразвития.

Уровни стресса

Ранее о планах провести стресс-тестирование системообразующих предприятий говорил министр экономического развития Максим Решетников. Как писал РБК, по результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020–2022 годов.

Первый стресс-сценарий предполагает:

  • ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов;
  • замораживание экономической деятельности в России во втором квартале 2020 года;
  • рост числа охваченных эпидемией стран;
  • восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе;
  • сохранение цены на нефть российской марки Urals на уровне $20 за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до $35 к концу 2022 года.

Инфляция в России, согласно такому варианту развития событий, составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 руб. до конца года (в том числе 80,8 руб. в четвертом квартале).

Второй стресс-сценарий основан на более жестких предпосылках:

  • будет закрыта основная часть территорий России, прекращено транспортное сообщение между городами;
  • экономическая деятельность будет заморожена до конца сентября;
  • в Китае и Южной Корее произойдут новые вспышки коронавирусной инфекции;
  • восстановление экономической деятельности в Европе и Китае начнется только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года;
  • Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года восстановится лишь до $30.

При таких условиях инфляция может составить 5,5% в этом году с последующим замедлением до 4% в 2022 году. Курс доллара при таком сценарии превысит 89 руб. во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 руб. в четвертом квартале. В 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 руб., следует из жесткого сценария. Сейчас курс доллара на Мосбирже составляет 76,5 руб.

В документе Минпромторга нет данных о ВВП, но подразумевается, что он сократится при любых сценарных условиях.

Альтернативные сценарии

Сценарные условия для стресс-тестов по определению не являются прогнозами, а служат для того, чтобы оценить готовность компаний к экстремально неблагоприятному развитию событий. Впрочем, в данном случае первый сценарий Минэкономразвития максимально приближен к усредненным рыночным ожиданиям (карантинные меры до лета, нефть по $20 и т.д.). На прошлой неделе нефть Urals подешевела почти до $10 в один из дней. При стресс-тестировании Минэкономразвития хочет определить потенциальные уязвимости стратегических предприятий к дальнейшему возможному ухудшению условий ведения деятельности. В частности, будут анализироваться коэффициенты покрытия долга (отношение свободных денежных средств к предстоящим долговым выплатам) и покрытия процентов по долгу.

Системообразующие компании проверят в стрессовом режиме
Экономика

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Минфин России будет верстать уточненный бюджет 2020 года, исходя из прогнозной цены нефти $20 за баррель Urals. Это сходится с первым стресс-сценарием Минэкономразвития. Вариант официального макроэкономического прогноза, скорректированный из-за пандемии и падения цен на нефть, Минэкономразвития обещало представить в апреле.

Сценарный анализ развития кризиса готовят и независимые экономисты. Так, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в конце марта опубликовал три сценария — «мягкий», «жесткий» и «шоковый». Самым вероятным экономисты ЦМАКП назвали «жесткий» вариант кризиса: мировая экономика находится в кризисе два года, российские города-миллионники из-за карантинов теряют 15–17% производительности, в 2020 году ВВП России падает на 3–3,3%.

Но вероятность «шокового» сценария тоже достаточно велика — до 30%, указали в ЦМАКП. Этот вариант исходит из предельно низких цен на нефть, резкого падения российского экспорта нефти и нефтепродуктов, потери производительности в городах-миллионниках на уровне 25%, спад экономики достигает 7% в 2020 году.

При этом позднее ЦМАКП выделил еще один сценарий — комбинацию «жесткого» варианта и активных антикризисных мер государства, оцениваемых примерно в 2,5% ВВП. При таком варианте, который авторы называют «конструктивным», рецессию удается смягчить, хотя она все равно продолжится два года.

Ранее сообщалось, что в обновленный перечень системообразующих предприятий включили более 600 компаний. До этого в списке было 300 компаний. Как писали «Ведомости», в обновленный перечень вошли авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), продуктовые сети («ВкусВилл», «Ашан»), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»). В перечне также оказались «Макдоналдс», «Бургер рус» (российское юридическое лицо Burger King) и «Глория Джинс».

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что список дополняется и корректируется в оперативном режиме, он будет утвержден правительством 10 апреля.
Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова, Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, Минпромторг, экономика, прогноз, стресс-тесты, коронавирус
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