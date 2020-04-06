Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и нефтью по $10

Власти разработали два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний. В первом карантин закончится летом, а нефть будет стоить $20 за баррель, во втором — экономическая активность будет заморожена до осени при нефти по $10

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий. Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.

Документ Минпромторга с обрисовкой двух стресс-сценариев есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в Минпромторге и федеральный чиновник. Сценарные условия должно было разработать Минэкономразвития, а профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) — организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. Минэкономики подготовило именно такие стресс-сценарии, что содержатся в документе Минпромторга, подтверждает федеральный чиновник.

К стресс-тестам привлекли шесть банков

2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк должны собрать сведения о своих клиентах, проанализировать их финансовое состояние и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг. Предполагается, что аналогичные письма направили в адрес своих предприятий из списка системообразующих и другие ведомства. В обновленном в прошлом месяце списке — 646 предприятий.

«Вчера от банков пришел запрос на предоставление данных, мы ответили согласием», — сообщил РБК заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам компании «Уралхим» Игорь Буланцев.

РБК направил запросы в Минпромторг (курирует более 300 системообразующих предприятий), а также в Минэнерго, которое отвечает за 70 с лишним предприятий из списка. «Действительно, на данный момент проводятся стресс-тесты», — ответило на запрос Минэкономразвития.

Уровни стресса

Ранее о планах провести стресс-тестирование системообразующих предприятий говорил министр экономического развития Максим Решетников. Как писал РБК, по результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020–2022 годов.

Первый стресс-сценарий предполагает:

ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов;

замораживание экономической деятельности в России во втором квартале 2020 года;

рост числа охваченных эпидемией стран;

восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе;

сохранение цены на нефть российской марки Urals на уровне $20 за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до $35 к концу 2022 года.

Инфляция в России, согласно такому варианту развития событий, составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 руб. до конца года (в том числе 80,8 руб. в четвертом квартале).

Второй стресс-сценарий основан на более жестких предпосылках:

будет закрыта основная часть территорий России, прекращено транспортное сообщение между городами;

экономическая деятельность будет заморожена до конца сентября;

в Китае и Южной Корее произойдут новые вспышки коронавирусной инфекции;

восстановление экономической деятельности в Европе и Китае начнется только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года;

Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года восстановится лишь до $30.

При таких условиях инфляция может составить 5,5% в этом году с последующим замедлением до 4% в 2022 году. Курс доллара при таком сценарии превысит 89 руб. во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 руб. в четвертом квартале. В 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 руб., следует из жесткого сценария. Сейчас курс доллара на Мосбирже составляет 76,5 руб.