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Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний

Тесты позволят выяснить, как стратегически важные компании смогут исполнять свои финансовые обязательства в условиях ухудшающейся экономической ситуации
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Минэкономразвития разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих предприятий, чтобы проверить, как они смогут выполнять свои обязательства в условиях ухудшения экономической ситуации. Об этом сообщил РБК источник, близкий к правительству.

«Да, такая работа по определению параметров проведения стресс-тестов ведется», — подтвердил РБК представитель Минэкономразвития.

О планах запустить стресс-тестирование системообразующих предприятий ранее заявил министр экономического развития Максим Решетников. Подробности проверок не оглашались.

Детали стресс-тестов

«В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики», — сообщил источник РБК, близкий к правительству.

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По его словам, по результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020–2022 годов.

Всего категорий риска четыре:

  • красная: организация не способна обслуживать основной долг или выплачивать платежи первой очереди (налоги, страховые взносы, зарплата); для обслуживания основного долга и процентов необходимо внешнее финансирование;
  • оранжевая: могут быть обслужены платежи первой очереди, но выплата процентных платежей и основного долга либо его рефинансирование не осуществляется;
  • желтая: текущие процентные платежи и платежи первой очереди могут быть обслужены, но погашение основного долга или его рефинансирование не осуществляется;
  • зеленая: организация имеет достаточные денежные остатки, долг обслуживается и погашается по графику, платежи первой очереди уплачиваются.

По словам собеседника РБК, для каждого стресс-сценария должна быть определена вероятность его осуществления (высокая, умеренная, низкая) с указанием обоснованности выбора той или иной вероятности. Такие меры, как проведение стресс-тестирования, помогут предприятиям заранее подготовиться к дестабилизации ситуации в экономике и ухудшению финансово-экономического положения в регионах, пояснил источник.

При проведении стресс-тестирования будут учитываться, в частности, факторы, влияющие на спрос и рыночные цены в отрасли, и ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Источник в Минэкономразвития подтвердил, что такие параметры были представлены на обсуждение потенциальным участникам стресс-тестов.

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По итогам мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий будет определена часть пакета мер антикризисной поддержки, сообщил РБК представитель Минфина. При оказании мер господдержки министерство будет учитывать не только стресс-сценарий помощи компаниям, но и поддержку при реализации новых проектов, связанных с модернизацией производства, отметил представитель министерства.

Штабы в регионах

Как сообщил источник, близкий к правительству, форматы и методология стресс-тестирования обсуждалась с институтами развития, предприятиями, банками и органами власти. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил губернаторам создать региональные штабы, которые будут заниматься, в частности, работой с системообразующими предприятиями и оценивать их влияние на занятость населения и социальную стабильность.

Как пояснили РБК в секретариате Белоусова, 31 марта он провел селекторное совещание с главами всех регионов. «Он дал поручение создать в каждом регионе штабы по аналогии с комиссией по экономической устойчивости, которую он возглавляет. Это должны быть штабы, которые занимаются именно экономическими вопросами», — сказал собеседник РБК, уточнив, что штабы должны быть созданы не позднее 3 апреля.

Белоусов напомнил губернаторам, что на прошлой неделе все регионы получили перечень системообразующих предприятий, которые расположены там. Он попросил уделить особое внимание мониторингу их состояния и в ежедневном режиме контролировать ситуацию.

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Минэкономразвития 20 марта утвердило новый перечень системообразующих предприятий, куда включили более 600 компаний. До этого в списке были 300 компаний. Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта поручил Минпромторгу и другим ведомствам отслеживать финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий, чтобы «учесть риски для каждой из отраслей и своевременно на них отреагировать».

Как писали «Ведомости», в обновленный перечень системообразующих предприятий вошли авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), продуктовые сети («ВкусВилл», «Ашан»), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»). В перечне также оказались «Макдоналдс», «Бургер рус» (российское юридическое лицо Burger King) и «Глория Джинс».

При Минэкономразвития в конце марта начала работать комиссия по оперативному мониторингу деятельности системообразующих компаний, включая финансовое состояние и уровень занятости.

Авторы: Петр Канаев, Юлия Старостина, Анна Гальчева
При участии: Иван Ткачёв, Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: кризис, стресс-тесты, системообразующие предприятия, пандемия
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