В Вене с шестичасовой задержкой началось заседание ОПЕК+ по коронавирусу

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Расширенное заседание, в котором принимают участие представители членов Организации стран — экспортеров нефти и поддержавших ранее соглашение о сокращении нефтедобычи государств (ОПЕК+), началось в Вене с задержкой в шесть часов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщил РБК источник, близкий к российской стороне, перед началом заседания прошли предварительные консультации. В ходе общей встречи должна быть определена реакция участников соглашения на вызванное распространением коронавирусной инфекции COVID-19 замедление глобальной экономики.

Накануне, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель. Однако источники Reuters и ТАСС утверждают, что власти России отказались пойти на дополнительные сокращения.

Bloomberg со ссылкой на участников встречи также сообщил, что нового соглашения достичь не удалось и, более того, появилась угроза отказа от продления действующей договоренности о сокращении нефтедобычи. На фоне сообщений об этом мировые цены на нефть упали более чем на 7%, опустившись на уровень лета 2017 года.