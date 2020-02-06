Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение высказал президент Сбербанка Герман Греф.

Пока влияние вируса на экономику «не очень значимо», однако со временем это может измениться, считает он. «Если это будет продолжаться длительное время, то, боюсь, что влияние и на глобальную экономику, и на российскую может оказаться значительным», — сказал глава банка (цитата по ТАСС). По его словам, Китай занят в производстве и является «фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира».

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