СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти из-за коронавируса

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Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал членам организации сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. в день, чтобы снизить последствия вспышки коронавируса на экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, данное решение пока носит рекомендательный характер. Этот вопрос в дальнейшем будет решать министерский комитет ОПЕК+.

Как заявил изданию министр энергетики России Александр Новак, Москва пока не готова принимать предложенные меры по снижению нефтедобычи.

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