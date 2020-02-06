Вирус из Китая , 06 фев, 16:09
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СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти из-за коронавируса
Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал членам организации сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. в день, чтобы снизить последствия вспышки коронавируса на экономику. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, данное решение пока носит рекомендательный характер. Этот вопрос в дальнейшем будет решать министерский комитет ОПЕК+.
Как заявил изданию министр энергетики России Александр Новак, Москва пока не готова принимать предложенные меры по снижению нефтедобычи.
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