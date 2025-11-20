Россия вошла в топ-5 импортеров агропромышленной продукции в Индию

Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Россия впервые вошла в топ-5 основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Индию. Об этом посол России в Индии Денис Алипов рассказал «РИА Новости».

По словам Алипова, последние годы наблюдается рост двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Россией и Индией. С 2023 по 2024 год товарооборот в этой сфере вырос на 63% и составил $3,6 млрд.

«В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок», — заключил Алипов.

Ранее российский посол заявил, что цель по товарообороту России и Индии к 2030 году составляет $100 млрд. По его словам, с 2022-го объемы торговли выросли более чем в шесть раз, а Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом $70 млрд.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. Российский лидер выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума в Нью-Дели и встретится с индийским премьером Нарендрой Моди.

В понедельник, 17 ноября, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар анонсировал, что стороны готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита Путина. Какие вопросы затронут эти соглашения — Джайшанкар не уточнил.