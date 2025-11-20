 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Россия вошла в топ-5 импортеров агропромышленной продукции в Индию

Россия вошла в пятерку поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Индию
Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images
Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Россия впервые вошла в топ-5 основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Индию. Об этом посол России в Индии Денис Алипов рассказал «РИА Новости».

По словам Алипова, последние годы наблюдается рост двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Россией и Индией. С 2023 по 2024 год товарооборот в этой сфере вырос на 63% и составил $3,6 млрд.

«В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок», — заключил Алипов.

Ранее российский посол заявил, что цель по товарообороту России и Индии к 2030 году составляет $100 млрд. По его словам, с 2022-го объемы торговли выросли более чем в шесть раз, а Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом $70 млрд.

Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. Российский лидер выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума в Нью-Дели и встретится с индийским премьером Нарендрой Моди.

В понедельник, 17 ноября, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар анонсировал, что стороны готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита Путина. Какие вопросы затронут эти соглашения — Джайшанкар не уточнил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Индия Россия агропромышленный комплекс
Материалы по теме
Индия увеличит поставки креветок в Россию на фоне тарифов Трампа
Общество
Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию
Бизнес
Патрушев прибыл в Индию для консультаций о морском сотрудничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 09:37 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 09:37
СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке Общество, 11:30
«ЕвроХим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков Бизнес, 11:28
Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу Политика, 11:24
Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России Политика, 11:24
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права Общество, 11:23
Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой Общество, 11:21
Почему не всем надо расти по карьерной лестнице. И куда тогда стремиться Образование, 11:18
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:18
«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим» Бизнес, 11:18
Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал Инвестиции, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel. Версии и цены Авто, 11:00
В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии Политика, 10:59
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:59