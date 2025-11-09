Посол России заявил о цели увеличить торговлю с Индией до $100 млрд

Посол России Алипов заявил о цели увеличить торговлю с Индией до $100 млрд

В торговле с Индией следует смотреть за горизонт, заявил посол России Денис Алипов: открывать рынки, развивать независимые платежи и страхование. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Индия почти прекратила покупать российскую нефть

Цель по товарообороту России и Индии к 2030 году составляет $100 млрд, заявил в интервью Hindustan Times посол России Денис Алипов, назвав западные санкции инструментом политического давления и нечестной конкуренции.

6 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия почти полностью прекратила покупать у России нефть.

«С 2022 года объемы торговли возросли более, чем в 6 раз, сделав Россию четвертым крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом $70 млрд, надежным поставщиком для индийского энергетического сектора, обеспечивающим более трети импорта нефти», - сказал Алипов, отметив, что более 90% торговли проходит в национальных и альтернативных доллару валютах.

Многие индийские компании, ранее фокусировавшиеся на работе с ЕС и США, проявляют осторожность в кооперации с партнерами из России, отметил Алипов. Но российские банки, по его словам, адаптировались к заморозке счетов в США и ЕС, и к отключению от SWIFT, а индийские финансовые институты научились минимизировать риски вторичных санкций – был отстроен механизм прямых платежей по торговым сделкам.

Проблемой торговли с Индией остается дисбаланс на уровне $60 млрд в 2024 году, признает Алипов: для изменения пропорции Россия предлагает индийским производителям нарастить поставки на российский рынок.

Чтобы достичь нового, более амбициозного уровня в $100 млрд к 2030 году и сохранить конкурентоспособность, следует думать шире и смотреть за горизонт, говорит он: повышать эффективность независимых платежных решений, механизмов страхования, создавать альтернативные логистические коридоры, возможности для взаимных инвестиций, расширять доступ к рынкам двух стран через зоны свободной торговли в рамках ЕАЭС и Индии, поощрять трудовую миграцию.

Среди приоритетных задач посол назвал работу по локализации в Индии производства малых реакторов, развитие технологий передачи энергии, блокчейна, искусственного интеллекта, кооперацию в Арктике, строительство танкеров, ледоколов и гражданских самолетов в контексте программ Make in India и Self-reliant India.

Во многих отраслях Россия и Индия могли бы перейти от модели «продавец-покупатель» к созданию совместных предприятий, предлагает посол, называя в качестве примеров железнодорожное строительство, нефтехимию, сельское хозяйство, сектор удобрений, металлургию. «Поставки удобрений из России уже обеспечивают 25% индийского рынка», - заключил он.