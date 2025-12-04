 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орешкин заявил, что приехал «за индийскими товарами и услугами»

Орешкин: приехали в Индию за индийскими товарами и услугами
«Большой интерес» Москвы есть по шести группам товаров и услуг Индии, рассказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. С заявлением он выступил в преддверии визита Путина в Индию
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия намерена в разы увеличить закупки индийских товаров и услуг, и это ее стратегический выбор. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил в преддверии визита в страну президента Владимира Путина замглавы его администрации Максим Орешкин.

«Хотел бы сразу сказать, что российская делегация и бизнес приехали и находятся сегодня здесь с вполне определенной целью. А именно мы приехали за индийскими товарами и услугами, хотим кратно нарастить их закупки. Это не какая-то сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира», — сказал он.

По словам Орешкина, движение от текущих $60 млрд товарооборота России с Индией к $100 млрд «произойдет в основном за счет роста поставок индийских товаров и услуг на российский рынок».

Он также назвал шесть ключевых групп в отношениях России и Индии, «где есть большой интерес» Москвы:

  • товары широкого потребления;
  • продукты питания и сельхозпродукция;
  • лекарственные препараты и все, что связано с медициной;
  • телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора;
  • поставки различных комплектующих для российской промышленности;
  • трудовые ресурсы.

Между бизнесменами двух стран горизонтальных связей «пока еще не хватает, чтобы выстроить стратегические долгосрочные отношения, выстроить устойчивые каналы поставок продукции», добавил Орешкин. По его словам, Россия готова «обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок». Также Россия готова содействовать формированию нужных для этого инструментов — облегчения расчетов, логистики в решении вопросов сертификации.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

4–5 декабря в Индию совершит государственный визит президент России Владимир Путин.

Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Максим Орешкин Россия Индия визит
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
