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Война санкций ,  
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Запад на фоне санкций увеличил поставки соседям России

IIF: Евросоюз на фоне спада экспорта в Россию нарастил поставки ее соседям
Сюжет
Война санкций
Поставки продукции из стран с развитой экономикой резко выросли в соседние с Россией государства, порой компенсируя эффект санкций. Ученые отметили, что речь не обязательно идет о нарушении санкций, но динамика «вызывает вопросы»
Фото: Krafft Angerer / Getty Images
Фото: Krafft Angerer / Getty Images

Евросоюз, США и Великобритания сократили экспорт в Россию после начала полномасштабных боев на Украине, однако динамика становится менее выраженной, если учитывать поставки в соседние с Россией страны — Турцию, Индию и Китай. Об этом говорится в исследовании Institute of International Finance (IIF), на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Эти данные демонстрируют сложность регулирования мировой торговли с учетом уровня ее децентрализации и распределения торговых потоков, резюмировали в IIF. «При этом данные автоматически не говорят о нарушении санкционного режима — мы видим лишь общие объемы поставок, хотя переориентация экспорта в страны, не имеющие выхода к морю, вызывает вопросы», — пояснили эксперты.

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Резко выросли прямые поставки в Россию из Китая, Турции и Индии (около 80, 60 и 40%) по сравнению с январем—сентябрем 2019 года, но вместе с тем экспорт из трех этих стран вырос и в центральноазиатские республики. Экспорт в Россию вырос из Швейцарии, но не так существенно.

Страны Балтии и Бразилия компенсировали сокращение поставок в Россию экспортом в Центральную Азию. Резко нарастила поставки продукции в этот регион и Польша, но суммарно поставки упали примерно на 10%. Экспорт из остальных стран упал более выражено и был лишь частично компенсирован ростом продаж в соседние с Россией государства.

Объемы переориентации экспорта оказались максимальными для стран, поставки из которых упали сильнее всего — это Дания, Финляндия, Великобритания и США, указывают аналитики. В этом случае речь идет о доле поставок в Центральную Азию по сравнению с 2019 годом — она может повышаться и в случае снижения общего объема экспорта в регион. В случае с США эта доля увеличилось с 30 до 90%, с Финляндией — с 10% до 90%.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

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Аналогичную динамику в статистике торговли ЕС в начале года приводил Евростат. Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию с марта по ноябрь 2022 года упал на 47% год к году (до €36,3 млрд), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до €20,3 млрд).

Это может говорить о том, что значительная часть выросшего экспорта перенаправляется в Россию, предположил руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус. «Этот анализ показывает, что санкции не работают так, как ожидалось», — считает эксперт.

В целом товарооборот ЕС с Россией остается на низком уровне, указывает Евростат, и импорт, и экспорт значительно упали по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года. Около двух третей поставок из России приходится на природный газ, нефтепродукты, никель, железо, сталь и удобрения. В сентябре Россия экспортировала в страны Евросоюза рекордный объем зерна за полтора года, с марта 2022-го: 180 тыс. т.

Российская сторона называет международные санкции неэффективными и требует их отменить. Президент Владимир Путин признавал, что ограничения останутся надолго, и призывал не расслабляться.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Китай Армения Казахстан Грузия Белоруссия Туркмения Узбекистан Таджикистан США Великобритания Турция Индия санкции ...

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